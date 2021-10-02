Regeneron опубликовала новые данные по эффективности своего «коктейля из антител»

Компания Regeneron опубликовала новые клинические данные по своим моноклональным антителам REGEN-COV. Терапия комбинацией препаратов casirivimab и imdevimab снизила риск летального исхода на 36% по сравнению с плацебо у госпитализированных пациентов с коронавирусом, которые не нуждаются в дополнительной кислородной поддержке, сообщает FiercePharma.

Показатель выживаемости, в основном, обеспечили пациенты с низким уровнем выработки собственных антител. Для них риск смерти за счет терапии REGEN-COV снизился на 56%. На длительность симптомов или пребывание в больницы инъекции почти не повлияли.

Regeneron уже подала запрос в FDA на расширение списка показаний для экстренного использования REGEN-COV. Комбинация из двух препаратов в настоящее время разрешена для лечения некоторых амбулаторных пациентов и в качестве метода постконтактной профилактики для предотвращения развития симптоматического COVID-19 у лиц из группы высокого риска.

Продажи антител REGEN-COV принесли компании $5,12 млрд за первую половину 2021 года. Показатели обогнали весенние прогнозы: $2,53 млрд вместо $260 млн за I квартал, $2,6 млрд вместо $1,9 млрд за II.

«Коктейль антител» от Regeneron получал экс-президент США Дональд Трамп, когда болел коронавирусной инфекцией. По его словам, препарат оказался крайне эффективным.

gxpnews