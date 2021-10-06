Суд в США рассмотрит дело о причастности четырех аптечных сетей к опиоидному кризису

Федеральный окружной суд северного округа штата Огайо в США принял к рассмотрению иски представителей округов Лейк и Трамбулл к четырем крупным аптечным сетям – Walgreens Boots Alliance, CVS Health, Giant Eagle и Walmart. В округах считают, что сети причастны к опиоидному кризису, аптеки опровергают предъявленные обвинения. Ранее виновными в разжигании опиоидного кризиса в стране были признаны фармкомпании McKesson Corp, Cardinal Health, AmerisourceBergen, Johnson & Johnson (J&J), Teva, Purdue Pharma и другие, они должны выплатить пострадавшим многомиллиардные компенсации. Федеральный окружной суд северного округа штата Огайо в США принял к рассмотрению иски представителей округов Лейк и Трамбулл к четырем крупным аптечным сетям – Walgreens Boots Alliance, CVS Health, Giant Eagle и Walmart. В округах считают, что сети причастны к опиоидному кризису, аптеки опровергают предъявленные обвинения. Ранее виновными в разжигании опиоидного кризиса в стране были признаны фармкомпании McKesson Corp, Cardinal Health, AmerisourceBergen, Johnson & Johnson (J&J), Teva, Purdue Pharma и другие, они должны выплатить пострадавшим многомиллиардные компенсации.

Первое слушание по иску от округов Лейк и Трамбулл состоялось 4 октября. Ожидается, что судебный процесс продлится семь недель, причем каждой стороне будет выделено по 75 часов на выступления. Если округа выиграют дело, они планируют использовать деньги от судебного решения для преодоления последствий опиоидного кризиса. Сумма запрошенной компенсации не раскрывается.

Жители округов Лейк и Трамбулл обвиняют CVS, Walgreens, Giant Eagle и Walmart в том, что они не смогли остановить выход препаратов с опиоидами на нелегальный фармрынок, а также сами продавали их. Аптеки вину отрицают. Их представители отметили, что сети отпускали препараты по рецептам, не нарушая закона.

Федеральный закон требует, чтобы производители и поставщики сообщали о подозрительных заказах в Управление по борьбе с наркотиками, но, по словам представителей округов, несмотря на предупреждения регулятора о нарушениях, аптечные сети не сообщали о них, а продавали опиоидные препараты, иногда фальсифицируя рецепты.

С 1999 года опиоидный кризис в США унес жизни около 500 тысяч человек. В 2019 году на урегулирование дел о причастности к кризису Teva потратила $85 млн, Purdue – $270 млн, Insys – $225 млн, а самую крупную сумму – $1,4 млрд – направила Reckitt Benckiser. В этом же году суд штата Оклахома обвинил J&J в недобросовестном маркетинге обезболивающих и обязал выплатить $572,1 млн.

В августе 2020 года несколько американских штатов заявили о намерении взыскать $2,2 трлн с Purdue Pharma. По их данным, компания способствовала опиоидному кризису, навязывая врачам и пациентам рецептурный OxyContin, не предупреждая о рисках его применения. Штаты Калифорния и Нью-Йорк потребовали от Purdue $192 млрд и $165 млрд соответственно. В конце октября 2020 года Purdue Pharma пообещала выплатить $2,775 млрд истцам, $225 млн – федеральному правительству, а также покрыть различные неустойки по урегулированию исков. Кроме того, компания обязывалась выплатить штрафы на сумму более $3,5 млрд.

Затем Purdue Pharma призналась в мошенничестве с участием официальных лиц США, выплате незаконных вознаграждений врачам и продавцу электронных медицинских записей и согласилась выплатить $8,3 млрд в качестве уголовно-гражданского наказания для урегулирования расследований Министерства юстиции США.

В июле 2021 года Purdue Pharma договорилась о выплате пятнадцати штатам компенсации в размере $4,5 млрд в обмен на пожизненный иммунитет от гражданской ответственности за свою роль в опиоидном кризисе. В этом же месяце генеральные прокуроры пятнадцати штатов обнародовали соглашение с причастными к опиоидному кризису McKesson, Cardinal Health, AmerisourceBergen и J&J – компании выплатят территориям в общей сложности $26 млрд. В начале сентября 2021 года суд США по делам о банкротстве одобрил план банкротства Purdue Pharma, более 95% кредиторов проголосовали за его утверждение.