Производство вакцины Sanofi от менингита начнется на «Нанолеке» в 2022 году

Французская Sanofi и российская компания «Нанолек» 4 октября подписали на форуме «Биотехмед» соглашение о локализации на мощностях «Нанолека» вакцины против менингококковой инфекции. Вакцина планируется к включению в Нацкалендарь профилактических прививок (НКПП), и препарат Sanofi пока единственная четырехвалентная вакцина от этого заболевания. Трехвалентную недавно зарегистрировал «Микроген», входящий в «Нацимбио». Французская Sanofi и российская компания «Нанолек» 4 октября подписали на форуме «Биотехмед» соглашение о локализации на мощностях «Нанолека» вакцины против менингококковой инфекции. Вакцина планируется к включению в Нацкалендарь профилактических прививок (НКПП), и препарат Sanofi пока единственная четырехвалентная вакцина от этого заболевания. Трехвалентную недавно зарегистрировал «Микроген», входящий в «Нацимбио».

С 2022 года на производственной площадке компании «Нанолек» в Кировской области планируется выпускать до 3,5 млн доз вакцины. По прогнозам компаний, это закрывает российскую потребность в вакцине.

Меморандум о намерениях по локализации Менактры стороны подписали еще в 2019 году. «Подписанное сегодня соглашение ведет к следующему этапу – переносу методик контроля качества и процессов упаковки вакцины Менактра, а также подписанию дополнительного соглашения об условиях асептического розлива и других шагов для локализации производства вакцины, включая производство готовой лекарственный формы», – сообщил Vademecum генеральный менеджер Sanofi Pasteur в странах Евразийского региона Фредерик Жумель. Объем инвестиций в проект по локализации в Sanofi не раскрывают.

Вакцина от менингококковой инфекции не входит в НКПП, пока она включена в Календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям. Стратегия развития иммунопрофилактики инфекционных заболеваний до 2035 года предполагает, что прививка от менингококковой инфекции войдет в НКПП в 2025 году. «Мы продвинулись в локализации. Я считаю, что мы можем стремиться к этому», – ответил Фредерик Жумель на вопрос, рассчитывает ли Sanofi на попадание Менактры в закупки по НКПП. Он добавил, что Менактра пока единственная четырехвалентная вакцина против менингококка на рынке.

Вакцина от Sanofi Менактра зарегистрирована в России в 2014 году. Она защищает от четырех менингококковых серогрупп (A, C, Y, W). «Микроген» холдинга «Нацимбио» в феврале 2021 года зарегистрировал свою вакцину от этого заболевания, защищающую от двух серогрупп (A и C). Гендиректор «Нацимбио» Андрей Загорский утверждал тогда, что холдинг работает над созданием менингококковой вакцины против четырех серогрупп. Также четырехвалентная вакцина (A, C, W-135, Y) зарегистрирована у GSK.

«Нанолек» уже производит другую вакцину от Sanofi – Пентаксим – от пяти инфекций (дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и инфекция, вызываемая гемофильной палочкой типа b). Завершить ее локализацию также планируется в 2022 году. В 2019 году с «Фармимэксом» был заключен первый двухлетний контракт на поставку Пентаксима.

Также Sanofi готовится подать досье для регистрации в России шестивалентной вакцины, сообщил Фредерик Жумель, не назвав конкретные сроки, лишь уточнив, что это планируется сделать «вскоре». Вакцина Vaxelis – совместная разработка Sanofi и MSD – помимо инфекций, против которых действует Пентаксим, защищает еще и от гепатита В.

Фото: rg.ru

vademec