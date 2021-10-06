«Скопинфарм» заключил первый СПИК по новым правилам

Компания «Скопинфарм», входящая в «Фармимэкс» Александра Апазова, заключила с Минпромторгом России и Рязанской областью специальный инвестконтракт (СПИК) по внедрению технологии производства готовой лекарственной формы (ГЛФ) ингибиторов протеинкиназ и технологии производства оборудования визуализации тканей для диагностики онкозаболеваний и сторожевого лимфатического узла. Это первый так называемый СПИК 2.0 – специнвестконтракт с обновленными критериями и требованиями. Компания «Скопинфарм», входящая в «Фармимэкс» Александра Апазова, заключила с Минпромторгом России и Рязанской областью специальный инвестконтракт (СПИК) по внедрению технологии производства готовой лекарственной формы (ГЛФ) ингибиторов протеинкиназ и технологии производства оборудования визуализации тканей для диагностики онкозаболеваний и сторожевого лимфатического узла. Это первый так называемый СПИК 2.0 – специнвестконтракт с обновленными критериями и требованиями.

Проект предполагает организацию производства шести препаратов для онкологических и гематологических заболеваний, пять из которых не имеют аналогов в России, а также производства систем визуализации для диагностики онкозаболеваний, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на форуме «Биотехмед» в Геленджике.

Одно из основных отличий нового варианта СПИК от предыдущего – то, что заключению контракта предшествует конкурсный отбор. С предложением провести отбор по этим технологиям выступил сам «Скопинфарм». Были ли заявки от других претендентов, не сообщалось.

В заявке «Скопинфарм» сообщал, что в первой части СПИК речь идет об ингибиторах протеинкиназ типа RAF (BRAF V600E, K, D), митоген-активируемых (МЕК1 и 2), серин-треониновой mTOR, циклин-зависимых CDK 4 и 6, янус-ассоциированных протеинкиназ (JAK 1 и 2) и стимулятора гемопоэза группы агонистов рецептора тромбопоэтина (аТПОр). «Скопинфарм» упаковывает ряд онкопрепаратов Novartis, относящихся к упомянутым группам препаратов, – ингибитор серин-треониновой mTOR эверолимус (Афинитор), ингибиторы BRAF траметиниб (Мекинист), дабрафениб (Тафинлар), ингибитор JAK-киназ руксолитиниб (Джакави), ингибитор CDK4/6 рибоциклиб (Рисарг), а также аТПОр элтромбопаг (Револейд), применяемый при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре. Все они, кроме эверолимуса, не имеют аналогов. В Novartis Vademecum подтвердили, что соглашение включает препараты компании.

Novartis и «Скопинфарм» еще в 2019 году договорились о глубокой локализации шести онкологических и гематологических препаратов. В площадку под эти цели «Скопинфарм» обязался вложить около 4 млрд рублей.

Кто станет партнером «Скопинфарма» по второй части СПИК, предусматривающей организацию производства медоборудования, неизвестно.

Объем инвестиций в проект не называется. Минимального порога для СПИК 2.0 нет, для прежнего варианта этого механизма господдержки порог составлял 750 млн рублей. Нет и верхней границы. При инвестициях до 50 млрд рублей контракт заключается не более чем на 15 лет, свыше 50 млрд – не более чем на 20 лет.

Также на форуме «Биотехмед» Медико-генетический научный центр им. академика Н.П. Бочкова и компания «Геном Эксперт» подписали соглашение о совместной реализации проектов в области генетики, проведении научных исследований и разработок с применением генетических технологий.