Министерства разошлись в оценках пользы от ограничения объема лотов при госзакупках

Минздрав и Минэкономразвития по-разному смотрят на идею ограничения объема лотов при госзакупках лекарств. Минздрав утверждает, что централизация торгов и долгосрочные контракты с производителями на большие объемы позволяют закупать препараты по сниженным ценам. В Минэкономики считают, что дробление закупок поможет поддержать российские фармпредприятия.

В правительстве рассматривают возможность ограничить объем лотов при закупках лекарств на средства федерального бюджета, чтобы привлечь к исполнению заказов небольшие российские фармкомпании, пишет «Коммерсантъ».

При этом ответственные ведомства, которым было поручено разработать доклад на эту тему, разошлись в оценках необходимости ограничения объема лотов.

В докладе Минздрава по этой теме утверждается, что именно централизация торгов и внедрение долгосрочных контрактов с производителями на большие объемы препаратов позволяют сейчас закупать их по сниженным ценам.

Сейчас, напоминает Минздрав, препараты на федеральные средства приобретает подведомственный Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. В 2021 году сумма расходов на эти цели составит более 120 млрд руб., существенную часть этих средств получат российские компании, так как на них приходится 49% заключенных контрактов.

В Минздраве считают, что именно централизация ряда закупок позволила избежать роста цен на препараты. При этом, отмечается в докладе, большинство контрактов центра подразумевают поставку препаратов в несколько этапов, что позволяет «учитывать объемы производства отечественных компаний». Доводы министерства поддержала и ФАС, где согласовали проект доклада Минздрава без замечаний.

Минэкономразвития представило отрицательный отзыв на доклад Минздрава. В письме в адрес департамента здравоохранения правительства от 29 сентября ведомство указывает, что ограничение объема закупок — один из способов повысить доступность госторгов для отечественных предприятий. В министерстве считают, что многие российские производители не поставляют препараты для госсегмента, потому что их мощностей не хватает для того, чтобы справиться с объемами госзаказов.

Минэкономразвития признает, что при дроблении торгов экономия бюджетных средств на закупках снизится, однако предлагает считать дополнительные траты «инвестициями во внутреннее производство лекарств».

В начале сентября «ФВ» писал, что Счетная палата (СП) планирует проработать вопрос создания условий для участия в закупках лекарств отечественных компаний с небольшими производственными мощностями. В СП считают, что на протяжении многих лет в госзакупках участвуют одни и те же крупнейшие фармпроизводители.

Елена Сидорова

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