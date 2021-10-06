Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие рецепторов температуры и оcязания

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2021 года присуждена американским молекулярным биологам Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну, сообщил Нобелевский комитет на своем сайте. Ученые стали лауреатами за открытия при изучении осязательных и терморецепторов.

Как поясняется в мотивационной части решения, лауреаты обнаружили механизм активации нервных импульсов, позволяющих ощущать температуру и давление. Эти процессы лежат в основе взаимодействия человека с окружающим миром и необходимы для выживания, пишет medvestnik.ru.

Дэвид Джулиус использовал капсаицин, едкую смесь из перца чили, вызывающую ощущения жжения, для определения сенсора в нервных окончаниях кожи, реагирующего на тепло. Ардем Патапутян обнаружил новый класс сенсоров, воспринимающих механическое воздействие на кожу и внутренние органы, задействовав реагирующие на давление клетки.

Нобелевский комитет подчеркнул, что лауреаты выявили важные недостающие звенья в понимании сложного взаимодействия между чувствами и окружающей средой.

Джулиус родился в 1955 году в Нью-Йорке, получил докторскую степень в 1984 году в Калифорнийском университете Беркли, в впоследствии переехал в Сан-Франциско, где работает до сих пор.

Патапутян родился в 1967 году в Бейруте, а затем переехал в Лос-Анджелес. Там он защитил диссертацию в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. Сейчас ученый работает в американском некоммерческом медицинском и исследовательском центре Scripps Research в Ла-Хойя в Калифорнии.

В прошлом году лауреатами премии в этой номинации стали Харви Ольтер, Чарльз Райс и Майкл Хоутон за открытие вируса гепатита С.

Фото: twitter.com/NobelPrize

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