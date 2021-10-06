ГК «Протек» возглавила список фармотрасли в ТОП200 крупнейших частных компаний России

ГК «Протек» заняла 32-е место в рейтинге «200 крупнейших частных компаний России», опубликованном в журнале Forbs. По итогам 2020 года выручка группы компаний превысила 293 млрд руб., ее штат составил около 19 тыс. сотрудников. Помимо «Протек» в рейтинг также вошли компании «Катрен» и «Пульс» (дистрибьюторский сегмент), «Фармстандарт» и «Р-Фарм» (производство), «Эркафарм» (розница).

В сравнении с 2019 годом позиции ГК «Протек» в рейтинге усилились на два пункта, отмечают в компании. Ранее она занимала 34-е место с выручкой 265,6 млрд руб.

«ГК «Протек» по праву вошла в ТОП200 крупнейших частных компаний и возглавила в нем список представителей фармацевтического бизнеса, — отметил президент ГК «Протек» Вадим Музяев. — По итогам 2020 года выручка группы увеличилась на 11% в сравнении с 2019 годом. Максимальный результат по приросту продемонстрировал производственный сегмент — 28%. Компания, которая на протяжении долгих лет успешно развивалась по принципу диверсифицированного бизнеса и была представлена во всех регионах России, на сегодняшний день продолжает формировать новые тренды рынка. Сегодня «Протек» — экосистема, объединившая фармацевтическое и медицинское направления и взявшая за основу персонализированный подход к конечному потребителю».

Информация от компании:

ГК «Протек» — холдинговая структура во главе с АО «Протек» — основана в 1990 году. Группа имеет диверсифицированную структуру бизнеса и занимает лидирующие позиции во всех сегментах фармацевтической отрасли: производстве лекарственных препаратов (ЗАО «ФармФирма «Сотекс» и АО «Рафарма»), дистрибуции фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья (ЦВ «Протек»), розничной продаже (аптечная сеть «Ригла»). В ГК «Протек» работают более 18 тыс. человек.

Производственный сегмент ГК «Протек», представленный ЗАО «ФармФирма «Сотекс» и АО «Рафарма», занимает 2,6% рынка отечественных лекарственных препаратов, по данным аналитической компании IQVIA за 12 месяцев 2020 года.

Центр внедрения «Протек» — основа сегмента дистрибуции ГК «Протек» и один из ведущих дистрибьюторов фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья в России, занимающий 11,7% рынка, по данным аналитической компании IQVIA за 12 месяцев 2020 года.

В ассортименте ЦВ «Протек» свыше 19 тыс. лекарственных препаратов, БАД и товаров для красоты и здоровья от 600 поставщиков. Клиентами компании являются более 17 тыс. лечебно-профилактических учреждений и аптечных организаций.

Розничный сегмент ГК «Протек» представляет аптечная сеть «Ригла», насчитывающая более 3 тыс. аптек в 54 регионах России. Сеть представлена четырьмя форматами: фарммаркеты «Ригла», аптеки у дома «Будь здоров!», аптеки-дискаунтеры «Живика» и аптеки низких цен «ЗдравСити». Ассортимент сети насчитывает около 48 тыс. SKU, в том числе более 1200 наименований товаров под собственными торговыми марками. Рыночная доля «Риглы» составляет 5,8%, по данным аналитической компании AlphaRM за 12 месяцев 2020 года.

Реализуя стратегию по диверсификации бизнеса, в 2019 году ГК «Протек» вышла на новые рынки в сфере медицинских услуг и управления недвижимостью.

Материал партнера: «Протек»

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