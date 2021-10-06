Вакцина J&J показала высокую эффективность против респираторно-синцитиального вируса

Подразделение Johnson & Johnson Janssen представило данные II фазы испытания CYPRESS, в ходе которого изучалась новая вакцина компании против респираторно-синцитиального вируса (РСВ).

Вакцина от Janssen обеспечивает 80% защиты при предотвращении тяжелых инфекций нижних дыхательных путей, при более легких случаях защита снижается до 70%. Исследование пришло к выводу, что вакцина эффективна для защиты от вызванных РСВ инфекций в течение первого вирусного сезона.

В испытании приняли участие более 5,7 тыс. человек в возрасте 65 лет и старше, которые получали либо кандидатную вакцину, либо плацебо. Основной целью было проверить, как вакцина предотвращает возникновение заболеваний нижних дыхательных путей после инфицирования РСВ. Вторичные конечные были связаны с побочными эффектами, характеристиками нейтрализующих антител и другими показателями.

Вакцины против РСВ пока что не существует, пишет FierceBiotech. Респираторно-синцитиальный вирус является одной из причин инфекций нижних дыхательных путей и развития пневмонии. В основном заболеванию подвержены дети и люди старшего возраста.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США ежегодно происходит в среднем 58 тыс. связанных с вирусом госпитализаций и 100—500 случаев смерти среди детей младше пяти лет. Также фиксируется 177 тыс. госпитализаций и 14 тыс. смертей среди взрослых в возрасте 65 лет и старше.

FierceBiotech пишет, что на этом рынке компания может столкнуться с высокой конкуренцией. Ранее вакцину против РСВ представила Pfizer. Препарат показал 100% эффективность против легких и умеренных случаев инфекций у людей моложе 50 лет. Но компания пока не предоставила подробностей по тяжелыми случаям из этого испытания, в котором приняли участие 62 человека.

GlaxoSmithKline и Moderna также имеют свои разработки в этой области. При этом GSK отказалась от испытаний на детях еще в июле. Сейчас британская компания проводит исследование среди матерей, чтобы выяснить, может ли вакцинация защитить мать и ребенка. Pfizer также исследует свою вакцину на беременных женщинах, а Janssen проводит испытания на детях.

Николай Соколов

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