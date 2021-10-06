Astellas в России и СНГ возглавил Виктор Феркович

У компании Astellas в России сменился гендиректор. Им стал Виктор Феркович, сменив на посту Ирину Бураченко.

Генеральным директором Astellas в России и СНГ назначен Виктор Феркович. Он также возглавил АО «Астеллас Фарма» и ООО «Астеллас Фарма Продакшн», следует из сообщения, поступившего в «ФВ».

К своим обязанностям он приступил 4 октября, сменив на посту Ирину Бураченко, исполнявшую обязанности главы компании с апреля этого года.

Как сообщили в Astellas, Виктор Феркович обладает 25-летним опытом работы в фармацевтической промышленности как в государственном, так и в частном секторах, охватывающих Россию, Европу и США.

Он присоединился к Astellas из BMS в России, где был главой представительства Celgene и руководителем бизнес-подразделения иммуноонкологии.

До этого Феркович создал и руководил российским филиалом Celgene в течение 12 лет — с первых дней создания стартапа и до полного развития компании, которая была приобретена BMS в 2020 году.

Виктор Феркович врач по образованию, окончил Московский медицинский университет им. И.М. Сеченова. Позднее получил степень магистра делового администрирования (MBA) Открытого университета в Великобритании. Карьеру в фармбизнесе начал в Janssen Pharmaceuticals в качестве медицинского представителя и за 12 лет прошел путь до директора бизнес-подразделения.

«Виктор обладает значительным опытом в запуске продуктов для лечения онкологии и оказания специализированной медицинской помощи, обеспечении доступа на рынок и управлении изменениями в различных российских организациях. Все эти навыки будут способствовать успешной трансформации нашей организации в России и запуску ожидаемых инновационных продуктов в ближайшие 5 лет. Мы тепло приветствуем приход Виктора в компанию», — сообщили в Astellas.

Елена Григорьева

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