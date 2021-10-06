Минпромторг предложил ограничить регистрацию большого количества дженериков

Минпромторг предложил внедрить ограничения на регистрацию большого количества дженериков и биоаналогов, но только в случае наличия в МНН нескольких российских препаратов. Этот инструмент планируется включить в стратегию развития фармацевтической промышленности России до 2030 года. Концепцию стратегии представил заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков на форуме «Биотехмед», передает корреспондент «ФВ».

Согласно концепции, такие ограничения наряду с другими мерами поддержки должны стимулировать российских производителей на разработку оригинальных препаратов.

«Это международная практика, это не изобретение России. Но это правильно, чтобы одновременно поддерживая конкуренцию, не доводить до размытия рынка, до убийства рынка с точки зрения его рентабельности», — сказал Осьмаков.

Предлагаемы меры стимулирования и поддержки в рамках концепции стратегии разделены на восемь блоков. Предложение об ограничении регистрации большого количества дженериков входит в раздел «Доступ к рынку РФ, ценообразование, обеспечение сбыта». Он также включает в себя правило «второй лишний», долгосрочное прогнозирование потребности здравоохранения России в препаратах и технологиях их производства, а также совершенствование ценообразования. По словам Осьмакова этот блок «будет самым спорным».

В концепции стратегии определены три целевых направления: локализация (обеспечение нацбезопасности и технологической модернизации), инновационность (появление и сбыт оригинальных препаратов), доступ к внешним и внутренним рынкам.

Как отметил Осьмаков, цель — «выйти из ловушки дженериковой модели развития».

«Исключительно «дженериковая» модель развития создает риски потери конкурентноспособности в перспективе. Для отрасли необходимы стимулы, способствующие к дальнейшему переходу на инновационную модель», — говорится в презентации стратегии.

Фото: Маргарита Грошева

Маргарита Грошева

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