«Дата МАТРИКС» объявила о создании Национального банка биомедицинских данных

В этом году, благодаря регуляторной «песочнице» — специальному режиму для апробации новых технологий и инструментов, «Дата МАТРИКС» стала единственной российской компанией, работающей в области RealWorldEvidence, которая имеет право официально проводить RWE-исследования на российских данных.

«Дата МАТРИКС» занимается исследованиями рутинной клинической практики (RWE) на основе обезличенных данных из электронных медицинских карт. Компания — один из семи рассмотренных участников государственной программы ЭПР (экспериментально-правовой режим) и единственный в области RealWorldEvidence.

Планируется, что, получив уникальные привилегии и возможности, компания создаст Банк биомедицинских данных (в первую очередь обезличенных медицинских карт) и откроет свободный доступ для российских исследователей, ученых, врачей и IT-разработчиков.

RWD – данные рутинной клинической практики (обезличенные медицинские карты, лабораторные исследования, информация из соцсетей или с носимых медицинских устройств) – сегодня в мире сравнивают с золотыми приисками, отметили в компании «Дата МАТРИКС».

За последние пять лет цифровой революции, а особенно в период пандемии, когда важна реальная картина происходящего и скорость принятия решений, RWE-исследования (исследования на основе данных RWD) доказали свою значимость в фармакологии и медицине.

По мнению игроков рынка, этот тренд в следующее десятилетие будет только нарастать.

При этом проблемы масштабирования RWE традиционны для всех инновационных направлений, продуктов и явлений. В первую очередь они связаны с несовершенством законодательства, которое просто не успевает за скоростью развития технологий.

Благодаря созданию ЭПР технологический рынок получил инструмент, позволяющий реализовывать передовые проекты в рамках эксперимента, согласованного с государством, уверены в «Дата МАТРИКС».

«Участие в цифровой «песочнице» дает нам право на получение доступа к обезличенным данным медицинских карт любого медицинского учреждения России, — говорит директор по стратегии и развитию компании «Дата МАТРИКС» Алексей Лолейт. — Однако, на наш взгляд, совершенно неправильно «сидеть» на этих данных, которые уже сегодня могут помочь российским ученым проводить научные исследования в области медицины, а IT-разработчикам создавать инновационные продукты. Создание Банка биомедицинских данных совместно с ассоциацией «НБМЗ» (Национальная база медицинских знаний) может дать необходимый толчок для развития передовой российской медицины».

Подобные проекты уже существуют в мире, пояснили в компании. Например, в 2006 году в Великобритании началось масштабное исследование UK Biobank. В исследовании анализируется гипотеза о том, что оказывает на человека более сильное влияние: генетическая предрасположенность или воздействие окружающей среды, включая питание, образ жизни, лекарственные препараты и другие факторы. Для участия в этом проекте UK Biobank привлек 500 тысяч человек в возрасте 40—69 лет. Они предоставили образцы крови, мочи и слюны для будущего анализа, подробную информацию о себе и согласились следить за своим здоровьем.

Ресурс бесплатно открыт для ученых и студентов, проводящих исследования в области здравоохранения. Заявки на использование ресурса могут подавать утвержденные ученые из Великобритании и других стран, а также из академических, правительственных, благотворительных и коммерческих компаний.

«Дата МАТРИКС», на наш взгляд, является лидером в сегменте RWD/RWE», — отметил генеральный директор ассоциации «НБМЗ» Борис Зингерман. — Она способна взять на себя лидерство в вопросах технического, организационного и правового обеспечения обращения медицинских данных. И это дает стимул для реализации проекта Банка данных в России».

Материал партнера: «Дата МАТРИКС»

Фото: Дата МАТРИКС

pharmvestnik