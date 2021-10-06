На форуме «Биотехмед» подписали четыре соглашения о производстве вакцин и лекарств

В Геленджике проходит форум «Биотехмед», в рамках которого подписано четыре соглашения, касающиеся локализации в России производства важнейших вакцин, препаратов для диагностики и генетических исследований.

Локализация «Менактры»

Компании «Санофи Пастер» и «Нанолек» в рамках форума «Биотехмед» подписали соглашение о локализации производства в Кировской области вакцины против менингококковой инфекции «Менактра», передает корреспондент «ФВ». На церемонии присутствовали министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В соответствии с производственным планом первые партии завод выпустит уже в 2022 году. После трансфера производства компания рассчитывает производить до 3 млн доз вакцин в год, уточнил генеральный менеджер «Санофи Пастер» в странах евразийского региона Фредерик Жумель.

«Мы переходим ко второму этапу процесса реализации проекта. Менингококковая инфекция может захватывать любую возрастную группу, но сильнее всего от нее страдает именно детская популяция. Поэтому мы хотели добиться того, чтобы любой ребенок в России в рамках показаний имел возможность эту вакцину получать. Мы рассчитываем на производство до 3 млн доз в год», — сказал он.

В апреле «ФВ» писал, что производство пятикомпонентной вакцины «Пентаксим» для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции, разработанной компанией «Санофи», также планируется локализовать в России в 2022 году. Сейчас производство локализовано в стране на 30—40%. О планах производства вакцины стороны объявили в 2015 году. Первая партия препарата, упакованная на заводе «Нанолек» в поселке Левинцы Кировской области, была сертифицирована в конце 2016 года. Ранее компании намеревались завершить проект по локализации к 2021 году.

Вакцины от ротавируса, ветрянки и ВПЧ

Также в рамках форума подписано соглашение, в соответствии с которым Госкорпорация «Ростех», группа «Роснано» и фармацевтическая компания «Ишван Фармасьютикал» на базе фармкомпании «Фарм Эйд Лтд» в Калужской области планируют создать современное производство по выпуску вакцин для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека и других заболеваний в перспективе. Предприятие будет использовать технологические процессы «Серум Институт оф Индия» с полной локализацией на территории России. При создании производства будут задействованы компетенции Госкорпорации «Ростех» в области реализации крупных инфраструктурных проектов и интеллектуальный потенциал группы «Роснано», в том числе в части предоставления научной экспертизы.

Соглашение подписали старший управляющий директор ООО «УК «Роснано» Иван Ожгихин, генеральный директор ООО «РТ-Развитие бизнеса» Госкорпорации «Ростех» Александр Назаров, директор «Ишван Фармасьютикал» Дебадутта Мишра и генеральный директор российской компании «Фарм Эйд Лтд» Азамат Метов. На церемонии подписания соглашения, помимо министров, также присутствовал акционер «Ишван Фармасьютикал» Санджива Нанду.

Предполагается, что к 2025 году производственная мощность нового предприятия достигнет 4 млн доз препаратов в год.

Компания «Фарм Эйд Лтд» была создана в 2017 году для организации трансфера технологий по полному циклу производства от индийских технологических партнеров «Серум Институт оф Индия» и «Зайдес Кадила».

Как писал РБК, для запуска биофармацевтического комплекса полного цикла компания «Фарм Эйд» приобрела у компании «НоваМедика» (портфельная компания «Роснано») участок в в индустриальном парке «Ворсино» в Калужской области. Сделка была подписана 21 сентября, ее стоимость не раскрывается.

СПИК 2.0

Кроме того, с участием Мантурова, губернатора Рязанской области Николая Любимова и генерального директора Скопинского фармацевтического завода Инги Нижарадзе был подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) о реализации инвестиционного проекта по внедрению технологии производства готовой лекарственной формы различных ингибиторов протеинкиназ и технологии производства оборудования визуализации тканей для диагностики онкологических заболеваний и сторожевого лимфатического узла с использованием радиофармпрепаратов.

Генетика

Директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. акад. Н.П. Бочкова» Сергей Куцев и директор по развитию ООО «Геном Эксперт» Эльвира Гильманова в свою очередь подписали соглашение о совместной реализации инновационных проектов в области генетики, проведения научных исследований и разработок с применением генетических технологий.

Маргарита Грошева

Елена Сидорова

pharmvestnik