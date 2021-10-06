Руководители «ФК Пульс» стали выпускниками ВШЭ

Вручение дипломов выпускникам корпоративной программы Высшей школы экономики — команде «ФК Пульс» — состоялось 24 сентября. По дополнительной программе профессиональной переподготовки «Управление современной коммерческой организацией» прошли обучение 62 сотрудника.

Торжественная церемония награждения состоялась в Москве, в здании Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Церемонию проводил директор центра программ развития руководителей Лев Татарченко.

«ФК Пульс» старается идти в ногу со временем, развивать профессиональные навыки своих сотрудников, повышать их квалификацию, вникать во все актуальные веяния бизнес-менеджмента и изменения потребностей рынка, — подчеркнули в компании. — Высшая школа экономики выбрана не случайно, это учреждение имеет значительный опыт в реализации подобных программ профессиональной переподготовки для менеджмента».

В «ФК Пульс» поздравили выпускников, пожелав им новых побед и успешного применения полученных знаний.

Материал партнера: «Пульс»

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