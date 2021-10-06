Препарат MSD против COVID-19 показал способность вдвое сократить число госпитализаций

MSD представила результаты промежуточного анализа своего средства molnupiravir против COVID-19. Компания сообщила, что препарат способен снизить риск госпитализации и смерти пациентов на 50%.

Компания MSD (в США и Канаде — Merck&Co) cообщила результаты промежуточного анализа своего препарата против коронавируса molnupiravir, который разрабатывался в сотрудничестве с Ridgeback Biotherapeutics. Средство показало способность снижать риск госпитализации и смерти пациентов на 50%.

Molnupiravir испытывался на негоспитализированных взрослых пациентах, у которых был зафиксирован COVID-19 в легкой и умеренной степени. Все они также были подвержены риску развития тяжелого заболевания.

Результаты основаны на данных 775 участников клинических испытаний. В группе, принимавшей molnupiravir, не было зарегистрировано случаев смерти от COVID-19, а в группе плацебо было зафиксировано восемь смертей. Molnupiravir также продемонстрировал хорошую эффективность против «Гамма»-, «Дельта»- и «Мю»-штаммов COVID-19.

MSD заявила, что планирует как можно скорее запросить у FDA разрешение на использование препарата в экстренных случаях. Если такое разрешение будет получено, molnupiravir станет первым пероральным противовирусным препаратом, одобренным для лечения COVID-19.

Компания заявляет, что рассчитывает произвести 10 млн курсов лечения molnupiravir к концу этого года. Правительство США в июне подписало сделку с MSD на закупку 1,7 млн курсов molnupiravir за 1,2 млрд долл., если одобрение на препарат в этой стране все-таки будет выдано.

«Имея эти убедительные результаты, мы надеемся, что molnupiravir может стать важным лекарством в рамках глобальных усилий по борьбе с пандемией, — заявил президент и генеральный директор MSD Роберт Дэвис. Он добавил, что компания сделает «все возможное», чтобы как можно быстрее предоставить препарат пациентам.

«В связи с тем, что вирус продолжает циркулировать в больших масштабах, и поскольку доступные в настоящее время терапевтические практики <…> требуют нахождения в медицинских учреждениях, крайне необходимы противовирусные препараты, которые можно будет принимать дома», — заявила генеральный директор Ridgeback Biotherapeutics Венди Холман.

Николай Соколов

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