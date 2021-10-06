Ростех и Роснано создадут совместное предприятие по изготовлению вакцин

Госкорпорация «Ростех», «Роснано» и дубайская фармкомпания Ishvan Pharmaceutical построят в индустриальном парке «Ворсино» в Калужской области производственный комплекс по выпуску «живых» и инактивированных вакцин. Предполагается, что к 2025 году мощность предприятия достигнет 4 млн доз препаратов в год. Госкорпорация «Ростех», «Роснано» и дубайская фармкомпания Ishvan Pharmaceutical построят в индустриальном парке «Ворсино» в Калужской области производственный комплекс по выпуску «живых» и инактивированных вакцин. Предполагается, что к 2025 году мощность предприятия достигнет 4 млн доз препаратов в год.

Соглашение было заключено 4 октября на форуме «Биотехмед». Земельный участок с объектами незавершенного строительства приобретен у компании «НоваМедика» (входит в группу «Роснано»), документы о передаче прав собственности были подписаны 21 сентября в Москве.

Стороны намерены запустить производство вакцин для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы и вируса папилломы человека, а в перспективе и от других заболеваний. Производство будет организовано на базе фармацевтической компании «Фарм Эйд», являющейся совместным предприятием ГК «Ростех» и Ishvan Pharmaceutical. Новое предприятие будет использовать технологические процессы одного из крупнейших в мире производителей вакцин – Serum Institute of India – с полной локализацией в России.

«Создание предприятия по производству российских вакцин будет способствовать импортозамещению препаратов, поставляемых в настоящее время исключительно западными компаниями. Мощности нового биофармацевтического производства позволят закрыть Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) полностью отечественными вакцинами. Такая задача поставлена в послании Президента России. Кроме того, проект подразумевает создание центра научных компетенций для проведения исследований, разработок и вывода на рынок собственных продуктов и технологий в будущем, что полностью соответствует целям и задачам, сформулированным в стратегии группы «Роснано» как института развития», – отметил старший управляющий директор УК «Роснано» Иван Ожгихин.

Планируется, что к 2025 году предприятие в Калужской области сможет выпускать более 4 млн доз вакцин и более 8 млн доз в 2026 году.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Фарм Эйд Лтд» зарегистрировано в мае 2017 года в Москве для сотрудничества с крупными производителями вакцин, вывода и производства их продукции в России. С декабря 2020 года СП на 66,6% принадлежит зарегистрированной в Сингапуре Ishvan Pharmaceutical и на 33,4% – «РТ-Проектные технологии» (дочернее предприятие «Ростеха»), ранее СП на 49% принадлежало входящему в «Ростех» «Нацимбио» и на 51% – Ishvan Pharmaceutical. Доход компании в 2020 году составил 33,4 млн рублей, убыток – 3,7 млн рублей.

В конце сентября 2021 года «Фармэко» приобрела 32% в российском представительстве швейцарской Farmamondo. «Продажа доли российскому партнеру позволила создать многофункциональное СП, обладающее компетенциями и мощностями для реализации долгосрочной стратегической программы корпоративного развития Farmamondo SA», – сообщили Vademecum в «Фармамондо». В компании также отметили, что появление «Фармэко» как участника СП позволит «Фармамондо» реализовать на территории РФ локализацию производства некоторых продуктов, встроиться в программу «Фарма-2030» и перенести производство препаратов (в том числе инновационных) в Россию.