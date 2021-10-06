Производители предупредили о сложностях работы с маркетплейсами напрямую

У производителей не получается работать с маркетплейсами напрямую. Достижение соглашений занимает у компаний огромное количество времени.

Производителям тяжело работать с маркетплейсами напрямую. Об этом участники рынка заявили на конференции Infor-media «Новая аптечная реальность в России и СНГ». Детально о трудностях сотрудничества в разговоре с «ФВ» рассказала генеральный директор компании «Лайфскан» Екатерина Креанга.

О трудностях прямого контакта между производителями и маркетплейсами заявила также генеральный директор «ИРИС» Галина Орлова. По ее словам, «ИРИС» готов быть посредником между маркетплейсами и участниками рынка. Орлова указала на неординарность переговоров с новыми игроками. «Там действительно нет переговоров. Это просто площадка, на которую ты приходишь и принимаешь условия, причем не только коммерческие, но и все логистические», — сказала она.

Более того, Орлова отметила, что с отдельными компаниями производители не смогут работать в принципе. «С некоторыми маркетплейсами, например с Wildberries, мне сложно представить, чтобы кто-то из производителей, особенно из «биг фармы», смог работать в принципе, поскольку там нет даже документооборота», — резюмировала Орлова.

Это предположение подтвердила генеральный директор компании «Лайфскан» Екатерина Креанга. «Я как производитель — если есть здесь производители фармы и медоборудования, наверное, порекомендовала бы два-три раза подумать, прежде чем принимать решение работать с маркетплейсами напрямую», — заявила она.

Фармкомпания пока не отказывается от работы с маркетплейсами напрямую из-за интереса к самостоятельному ценообразованию и промоции, но, по ее мнению, это затруднительно, особенно для фармпроизводителей. Она не исключает вероятности, что для работы с частью компаний производителям придется обращаться к аптечным сетям.

В разговоре с «ФВ» Креанга детальнее описала трудности во взаимодействии с маркетплейсами, поделившись примером из собственного опыта. По ее словам, переговоры компании с одним из маркетплейсов были очень длительными и заняли около года, но контракт все же был заключен. С еще одной интернет-площадкой «Лайфскан» контакта так и не произошло.

Проблемы в коммуникации эксперт объяснила отсутствием сервиса у маркетплейсов. Как сообщила Креанга, для уверенности в том, что продукция хранится на правильных складах, с правильным температурным режимом и качественно перевозится, производители и маркетплейсы должны подписать определенные соглашения, в которых прописаны все важные для них пункты.

Несмотря на то, что производитель не сомневается в соответствии условий маркетплейсов этим пунктам, компании стали настолько крупными, что не могут коммуницировать с каждым поставщиком. «У них нет ресурса, чтобы предоставить нам людей, которые могут качественно ответить на все вопросы и подписать бумаги, в том числе юриста, который на все это посмотрит. Они настолько гиганты и монополисты, настолько выросли – у них десятки тысяч поставщиков и они не могут коммуницировать с каждым», — заявила она.

Креанга убеждена, пока онлайн-ритейл не отладит коммуникационные процессы, производители не смогут сотрудничать с ними напрямую.

При этом по ее словам, работать напрямую с маркетплейсами смогут дистрибьюторы и аптечные сети, у которых нет таких высоких стандартов.

Руслан Мавлиханов

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