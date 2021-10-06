Sandoz заплатит 185 млн долл. по гражданским искам о ценовом сговоре

Подразделение Novartis Sandoz согласилось выплатить 185 млн долл. по гражданским искам, связанным с масштабным расследованием о ценовом сговоре. В прошлом году компания уже выплатила 195 млн долл. американскому правительству.

Компания Sandoz, которая является подразделением швейцарской Novartis, согласилась выплатить 185 млн долл. по гражданским искам, связанным с ценовым сговором, пишет FiercePharma. Иски, в частности, касаются незаконных выплат, которые компания получала от продажи своих товаров по завышенным ценам.

В 2020 году Sandoz уже согласилась заплатить американскому правительству 195 млн долл. Минюст США заявлял, что Sandoz вступила в сговор с компанией Kavod Pharmaceuticals с целью раздела рынка и фиксирования цен на препарат benazepril. Также Sandoz обвинили в ценовом сговоре с компаниями из штатов Нью-Йорк, Мичиган и Пенсильвания по целому ряду препаратов, в их числе клобетазол, десонид, комбинации нистатин/триамцинолон и тобрамицин.

Помимо этого в феврале прошлого года один из бывших высокопоставленных руководителей Sandoz Гектор Армандо Келлум признал себя виновным в федеральном сговоре. Он участвовал в схеме по завышению цен на несколько дженериков, включая стероидный клобетазол и противогрибковый крем с триамцинолоном нистатина.

Расследование по масштабному делу о сговоре началось в 2019 году, когда 44 американских штата подали в суд на 20 производителей непатентованных лекарств. Генеральный прокурор Коннектикута Уильям Тонг назвал его «крупнейшим делом о картельном сговоре в истории Соединенных Штатов». Прокуроры заявляли, что компании вошли в сговор, чтобы разделить между собой рынки и завысить цены на непатентованные препараты.

В иске упоминались компании Teva, а также Mylan, Pfizer, Lupin, Glenmark и другие производители дженериков. Около трех месяцев назад Teva выплатила штату Миссисипи 925 млн долл.

Николай Соколов

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