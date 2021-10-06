Компания «Промомед» оказала безвозмездную помощь пациентам с COVID-19 в Мордовии

Группа компаний «Промомед» обеспечит четыре тысячи человек препаратом с действующим веществом фавипиравир, рекомендованным для лечения COVID-19 любой степени тяжести, в рамках помощи в борьбе с пандемией на территории Республики Мордовия. Производителем жизненно важного лекарства выделено восемь тысяч упаковок препарата.

«Ситуация в стране остается сложной, — прокомментировал генеральный директор компании «Промомед» Максим Смагин. — Мы, будучи социально ответственной компанией, не можем остаться в стороне. Являясь производителем препарата с активной молекулой фавипиравира в составе, вошедшего в методические рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19, мы выделили восемь тысяч упаковок этого жизненно важного средства для пациентов с коронавирусом, желая внести свой вклад в борьбу с пандемией. Дополнительные ресурсы никогда не будут лишними в сложившейся ситуации».

И.о. министра здравоохранения Республики Мордовия Олег Маркин на заседании оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции сообщил, что полученные лекарственные средства будут выдаваться после обязательных консультаций с лечащими врачами людям старше 60 лет.

Материал партнера: «Промомед»

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