«Сбер Еаптека» будет доставлять лекарства в партнерстве с «Почтой России»

Благодаря партнерству «Сбер Еаптека» и «Почта России» заказывать товары для здоровья в интернет-аптеке смогут жители всей области, что особенно актуально для жителей сельских поселений и отдаленных районов. Об этом говорится в сообщении аптечной сети, поступившем в редакцию «ФВ».

Ранее доставка из интернет-аптеки была доступна только жителям административного центра региона.

Оформить заказ можно на сайте или в мобильном приложении «Сбер Еаптеки», а почтальоны доставят его на следующий день после оформления. Вне зависимости от стоимости заказа доставка будет бесплатной.

В середине сентября сообщалось, что «Сбер Еаптека» планирует интеграцию с компанией «Самокат», которая будет ориентироваться на скорость доставки лекарств, а не на широкий ассортимент.

Елена Сидорова

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