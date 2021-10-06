Аптеки выбирают прямые контракты из-за срыва поставок дистрибьюторами в пандемию

Аптечные сети возвращатся к прямым контрактам после того, как дистрибьюторы не смогли удовлетворить их нужды в товаре в период пандемии.

Возвращение аптек к прямым контрактом может навредить сетям. Об этом на конференции Infor-media «Новая аптечная реальность в России и СНГ» рассказал генеральный директор «ФК Гранд Капитал» Денис Ременяко, передает его слова корреспондент «ФВ».

По мнению Ременяко, до пандемии идея того, чтобы «аптечные сети сами что-то возили» практически сходила на нет, но ситуация изменилась. «Как я всегда говорю, каждый человек кузнец своего несчастья. Дистрибьюторы вместо того, чтобы поставить точку, когда пришла пандемия, не справились с возросшим объемом рынка и с тем, чтобы удовлетворить все потребности аптечных сетей», — рассуждает он.

Эксперт убежден, что эти события привели к определенной обиде аптек на дистрибьюторов, в связи с чем сети решили работать напрямую с производителями. «На мой взгляд, сегодня у многих аптечных сетей эмоции превалируют над трезвым расчетом. Им кажется, что вот, мы (прим. редакции — аптеки) обиделись на дистрибьюторов и соответственно побежим в итоге работать с производителем, тем самым убивая свои сети», — отметил он.

Несмотря на то, что Ременяко признает, что аптечные сети способны организовать собственную дистрибуцию, он убежден в экономической нецелесообразности этого процесса. Для аптечной сети, занимающей 2-3% доли российского рынка, логистические затраты будут составлять в районе 6-7%, убежден он. В сравнение Ременяко привел работу дистрибьютора, для успеха которого необходима доля по всей России более 8%. Таких сетей на рынке нет, считает эксперт.

«Экономически это точно нецелесообразно. Сети, которые имеют долю рынка больше 5%, как правило, не имеют ее равной на всей территории РФ. Соответственно, где-то 20% , а где-то 1%. А дистрибуцию своей аптечной сети имеет смысл строить сразу везде», — рассуждает он.

Ременяко считает, что смысл имеют только определенные контракты, в частности, по работе аптек со своими СТМ. «Это, безусловно, может иметь смысл и быть достаточно выгодным для аптечной сети и тем самым защищать свои собственные торговые марки», — резюмировал он.

Участники мероприятия так и не смогли определиться, выгодно ли аптечным сетям работать по прямым контрактам. В опросе, организованном в рамках конференции, получилась ничья: 50% за и 50% против.

Руслан Мавлиханов

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