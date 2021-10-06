Компания Servier запустила новый коммуникационный проект для врачей

Компания Servier разработала серию видео-роликов в стиле ТикТок, которые направлены на взаимодействие с терапевтами и кардиологами. Ролики выполнены с учетом динамичной, разнообразной и информационно насыщенной жизни современных медицинских работников.

«Для современных врачей нужны новые форматы, удобные для просмотра с помощью мобильного телефона, короткие и максимально вовлекающие, — рассказала директор отдела терапевтических препаратов компании Servier в России Наталья Опекунова. — Поэтому этим летом мы запустили новый уникальный проект: серию юмористических видео-роликов в стиле ТикТок о практике молодого врача. Этот проект стал частью перезагрузки «Cardio-логики», микросайта для кардиологов и терапевтов, который мы ведем в рамках многолетнего сотрудничества с врачебным порталом «МирВрача».

Сейчас на странице «Cardio-логики» уже доступно два раздела, которые открывают видеоролики. Первый из них «Как сохранить силы» о психологических приемах, которые врач может использовать на рабочем месте. В серии коротких (до 1 мин.) видео бизнес-тренер и психолог Анна Моносова делится простыми советами о том, как справляться со сложными пациентами, недостатком времени, большим объемом бумажной работы — источниками стресса любого медицинского работника.

Следующий раздел «Язык ИБС» открывает ролик в другом жанре — юмористическом. Это зарисовка из практики молодого терапевта: изобретательный молодой врач назначает терапию для профилактики приступов стабильной стенокардии и старается найти общий язык со своими пациентами.

В ближайшее время пользователей ждут ролики о первом рабочем дне молодого специалиста и наиболее частых клинических ситуациях из повседневной практики, сообщили в компании. Все это будет представлено в формате коротких видео, которые удобно смотреть с телефона и даже без звука: все реплики продублированы в виде титров.

Материал партнера: Servier

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