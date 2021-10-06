Futura Medical и OCT Clinical объявили о проведении КИ в Восточной Европе и США

Контрактно-исследовательская организация ОСТ Clinical анонсировала сотрудничество с британской фармацевтической компанией Futura Medical по проведению клинического исследования геля для лечения мужской эректильной дисфункции. Компании также сообщили о включении первых пациентов в исследование.

Futura Medical, разрабатывающая линейку инновационных продуктов в сфере сексуального здоровья, привлекла OCT Clinical для проведения клинического исследования препарата местного применения, разработанного специально для лечения эректильной дисфункции (ЭД).

Клиническое исследование будет проводиться в 4 странах: Болгарии, Польше, Грузии и США. Компании уже сообщили о включении первого пациента, проходящего скрининг в Грузии.

Компания OCT Clinical получила одобрение на исследование в Грузии, где уже открыто более 50% центров, и включены первые пациенты. Как только будет получено одобрение на проведение клинического исследования от регулирующих органов в Болгарии, Польше и США, контрактно-исследовательская организация начнет инициацию центров в этих странах. В проекте задействовано 18 исследовательских центров в Болгарии, Польше, Грузии и США.

Цель многоцентрового рандомизированного открытого клинического исследования в параллельных группах оценить эффективность и безопасность геля у пациентов мужского пола с диагностированной легкой, средней и тяжелой эректильной дисфункцией. Всего для прохождения 24-недельной терапии будет включено 100 мужчин: 20 афроамериканских пациентов из США и 80 пациентов из Восточной Европы.

«Мы рады снова работать с командой профессионалов из OCT Clinical, — прокомментировал исполнительный директор Futura Medical Джеймс Бардер, — поскольку продолжаем собирать важные научные данные, связанные с нашей разработкой. Мы рады наблюдать такое успешное начало исследования и с нетерпением ждем возможности сделать наше лечение доступным для пациентов с эректильной дисфункцией в США, на крупнейшем рынке ЭД, а также в других регионах».

Материал партнера: ОСТ Clinical

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