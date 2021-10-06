Janssen приобрела глобальные права на препарат от рака крови за 1,3 млрд долл.

Janssen приобрела права на биспецифическое антитело plamotamab, заключив соглашение с Xencor на 1,3 млрд долл. Компании займутся совместными испытаниями лекарства. 80% расходов на проведение исследований покроет подразделение J&J.

Janssen, биотехнологическое подразделение компании Johnson & Johnson (J&J), заключило соглашение с фармацевтической фирмой Xencor на сумму более 1,3 млрд долл. Стороны договорились о разработке препарата plamotamab, биспецифического антитела, предназначенного для лечения отдельных типов рака крови, объявила Xencor на своем сайте.

В рамках соглашения Janssen внесет авансовый платеж в размере 100 млн долл. и приобретет акции Xencor на 25 млн долл. Кроме того, Xencor будет иметь право на получение поэтапных платежей в размере до 1,2 млрд долл.

Подразделение J&J получит эксклюзивные глобальные права на plamotamab, разработанный Xencor. Препарат в настоящее время проходит фазу I испытаний с участием пациентов, страдающих от гематологических злокачественных новообразований, экспрессирующих белок CD20, расположенный на поверхности B-лимфоцитов. 80% расходов на испытания лекарства покроет Janssen, остальные 20% Xencor.

Биспецифические антитела это препараты, предназначенные для поражения двух целей одновременно. К примеру, plamotamab атакует CD20, антиген В-клеточных опухолей, и CD3, рецептор, который активирует Т-клетки. Конкуренция в области разработки их растет. Roche и Regeneron Pharmaceuticals испытывают биспецифические антитела на начальных этапах. В июле этого года Amgen приобрела компанию Tenebio за 2,5 млрд долл. с целью создания препарата на основе этого вида антител для лечения лейкемии.

Лекарства указанных производителей получают внутривенно. В свою очередь препарат Xencor вводится с помощью подкожных инъекций, которые удобнее как для пациентов, так и для врачей, что может стать конкурентным преимуществом plamotamab на рынке лекарств.

J&J не единственная, кто проявил интерес к plamotamab. В прошлом году Xencor заключил договор с немецкой фирмой MorphoSys для испытания этого лекарственного средства и препарата Monjuvi, созданного MorphoSys.

Владимир Заболотских

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