Опубликованы результаты III фазы клинических исследований левилимаба

Препарат левилимаб («Илсира»), применяющийся для лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса, прошел III фазу клинических испытаний. Группа ученых, проводивших исследования, сообщила об эффективности и безопасности этого лекарства.

Научный журнал Inflammation Research опубликовал результаты III фазы клинических испытаний левилимаба («Илсира»). В публикации указывается, что проведенные исследования показали эффективность и безопасность препарата для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19, которым не требуется вентиляция легких.

Препарат «Илсира» разработан биотехнологической компанией BIOCAD. Ученые во время исследования подтвердили безопасность ингибитора рецептора интерлейкина-6.

«Применение левилимаба вместе со стандартным лечением приводит к увеличению частоты стойкого клинического улучшения. 63,1% и 42,7% пациентов в группах после применения левилимаба и плацебо соответственно достигли устойчивого клинического улучшения на 14-й день. Частота побочных реакций была сопоставима между группами», — говорится в публикации.

В испытаниях участвовали больше 200 пациентов – мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше, госпитализированные с тяжелой формой коронавируса. Параметром эффективности стала доля пациентов с устойчивым клиническим улучшением на 14 день.

«Необходимость поиска эффективной терапии с целью подавления «цитокинового шторма» явилась предпосылкой к проведению клинического исследования, направленного на изучение эффективности ингибирования сигнального пути интерлейкина-6 у больных с тяжелым COVID-19», — сообщила ТАСС директор департамента клинической разработки BIOCAD Юлия Линькова.

В июне 2020 года Минздрав России зарегистрировал левилимаб как средство для лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса.

Григорий Дубов

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