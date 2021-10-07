Антикоагулянты сократили риск госпитализаций и смерти от COVID-19 почти вдвое

Исследование Университета Миннесоты показало, что применение антикоагулянтов сокращает риск госпитализаций и смерти почти вдвое. Причем такой эффект наблюдается независимо от типа и дозировки препарата, разжижающего кровь.

Использование препаратов, разжижающих кровь, среди пациентов с COVID-19 сократило число случаев смерти и госпитализаций почти вдвое. Об этом говорится в новом исследовании Университета Миннесоты, опубликованном в рецензируемом журнале EClinicalMedicine.

В исследовании приняли участие 6195 взрослых пациентов с подтвержденным COVID-19. Из них 598 были сразу же госпитализированы, а 5597 лечились в амбулаторных условиях в период с 4 марта по 28 августа 2020 года. Среди госпитализированных пациентов 13% скончались (121 человек). Среди тех, кто находился на амбулаторном лечении, 160 пациентов принимали препараты для разжижения крови, а 331 пациент в конечном итоге был госпитализирован. Ученые подсчитали, что среди амбулаторных участников, которые на момент постановки диагноза принимали препараты, разжижающие кровь, риск госпитализации был снижен на 43%. Госпитализированным пациентам разжижители крови также оказали помощь, сократив риск летального исхода почти на 50%, вне зависимости от того, какой тип лекарства использовался и в какой дозировке оно принималось.

Большинство больниц по всему миру следуют протоколам для начала лечения госпитализированных пациентов с COVID-19, прописывая им препараты для разжижения крови. Предполагалось, что высвобождение воспалительных цитокинов и последующее воспаление эндотелия при COVID-19, вероятно, способствуют увеличению риску тромбоза. Антикоагулянты, в свою очередь, уменьшают риск макро- или микрососудистого тромбоза, связанного с COVID-19.

Владимир Заболотских

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