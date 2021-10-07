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Минздрав России исключил из ГРЛС семь фармацевтических субстанций

Министерство здравоохранения Российской Федерации 5 октября исключило из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) семь фармацевтических субстанций. Среди них:

– «Калия перманганат» (калия перманганат), субстанция-порошок, производства ООО «Технопарк-Центр» (Россия, Московская область).

– «Колларгол» (серебра протеинат), субстанция, производства ООО «Технопарк-Центр» (Россия, Московская область).

– «Натрия тетраборат декагидрат» (натрия тетраборат), субстанция-порошок, производства ООО «Технопарк-Центр» (Россия, Московская область).

– «Протаргол» (серебра протеинат), субстанция-порошок, производства ООО «Технопарк-Центр» (Россия, Московская область).

– «Сера» (сера), субстанция-порошок, производства ООО «Технопарк-Центр» (Россия, Московская область).

– «Серебра нитрат» (серебра нитрат), субстанция-порошок, производства ООО «Технопарк-Центр» (Россия, Московская область).

– «Урсодезоксихолевая кислота» (урсодезоксихолевая кислота), субстанция-порошок, производства Акционерное Общество «Гриндекс» (Латвия).

Основанием послужили подачи уполномоченными лицами соответствующих заявлений.

Минздравом РФ также 5 октября была отменена государственная регистрация семи лекарственных препаратов. А 4 октября министерство приостановило применение 20 лекарственных препаратов с ранитидином и отменило госрегистрацию трех препаратов.

gxpnews

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7 октября, 2021 | Просмотров: 196