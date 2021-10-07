Минздрав России исключил из ГРЛС семь фармацевтических субстанций

Министерство здравоохранения Российской Федерации 5 октября исключило из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) семь фармацевтических субстанций. Среди них:
– «Калия перманганат» (калия перманганат), субстанция-порошок, производства ООО «Технопарк-Центр» (Россия, Московская область).
– «Колларгол» (серебра протеинат), субстанция, производства ООО «Технопарк-Центр» (Россия, Московская область).
– «Натрия тетраборат декагидрат» (натрия тетраборат), субстанция-порошок, производства ООО «Технопарк-Центр» (Россия, Московская область).
– «Протаргол» (серебра протеинат), субстанция-порошок, производства ООО «Технопарк-Центр» (Россия, Московская область).
– «Сера» (сера), субстанция-порошок, производства ООО «Технопарк-Центр» (Россия, Московская область).
– «Серебра нитрат» (серебра нитрат), субстанция-порошок, производства ООО «Технопарк-Центр» (Россия, Московская область).
– «Урсодезоксихолевая кислота» (урсодезоксихолевая кислота), субстанция-порошок, производства Акционерное Общество «Гриндекс» (Латвия).
Основанием послужили подачи уполномоченными лицами соответствующих заявлений.
Минздравом РФ также 5 октября была отменена государственная регистрация семи лекарственных препаратов. А 4 октября министерство приостановило применение 20 лекарственных препаратов с ранитидином и отменило госрегистрацию трех препаратов.