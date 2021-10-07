Аптек становится меньше, а ковидные препараты по-прежнему помогают продажам

Количество аптек за лето уменьшилось, а рост продаж в них идет за счет «ковидных» препаратов. К таким выводам пришли аналитики DSM Group в августовском отчете.

Количество аптек за лето уменьшилось, прежде всего за счет одиночных, то есть не сетевых аптек. В августе в России насчитывалось 64 353 аптеки. Наибольшее количество сосредоточено в Москве (4 800), Московской области (4 456) и Краснодарском крае (3 187). Следом идут Ростовская область, где «всего» 1 998 аптек, и Санкт-Петербург, в котором их 1921.

При этом, если смотреть на обороты аптек, 3 региона занимают 28% аптечного рынка: Москва – 207 962 млн. руб., Московская область – 95 429 млн. руб. и Санкт-Петербург – 78 656 млн. руб. Средний оборот одной аптеки в России – 1, 8 млн рублей. По этим показателям лидируют республика Дагестан (3,7 млн), Москва (3,6 млн. руб) и Санкт-Петербург (3,4 млн. руб). В среднем в одной аптеке представлено около 2 тыс. SKU (максимум – 9 тыс. SKU).

Активно продолжает расти сегмент Ecom: в 2021 году рост по отношению к 2020 году составляет 37%, хотя доля Ecom в оборотах аптечного рынка все еще не так велика: за восемь месяцев 2021 она составила 8,4% или 77,3 млрд. руб. Для сравнения, за первые 8 месяцев 2020 года доля Ecom составляла 6,2% (56,5 млрд. руб), а в целом по 2020 г. – 6,6% (93,2 млрд. руб.). При этом самая большая доля в Ecom приходится на селективную косметику и медизделия, а также на БАДы.

В целом же темпы роста аптечного рынка замедлились за первые 8 месяцев 2021 года – плюс 1,3%. Рост идет в денежном выражении, в упаковках уровень потребления в плюсе был только в июле. Рост же средневзвешенной упаковки за первые 8 месяцев этого года – плюс 13%, а инфляция на лекарства в целом отсутствует. Однако, отмечают аналитики DSM Group, растет инфляция на препараты, не включенные в список ЖНВЛП.

«Дорогой» сегмент (препараты дороже 500 руб. за упаковку) начали показывать рост и в упаковках, а не только в деньгах. При этом остановилось падение доли дешевых препаратов.

Летняя волна ковида спровоцировала спрос на «ковидные» препараты.

Дополнительный рост рынка обеспечивают антикоагулянты, витамины, БАДы, поддерживающие функции иммунной системы, то есть препараты, спрос на которые так или иначе связан с коронавирусной инфекцией, а также противоподагрические препараты.

Восстановился по сравнению с 2019 годом спрос на препараты для лечения опорно-двигательного аппарата, для лечения функционального расстройства ЖКТ, препараты для устранения симптомов простуды и кашля, а также на иммунодепрессанты.

При этом снижается спрос на термометры, анальгетики, антисептики и дезинфицирующие препараты (видимо, были закуплены впрок с избытком в 2020 году), а также на БАДы для похудения и очищения организма.

gxpnews