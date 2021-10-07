AstraZeneca заплатит сотрудникам 560 тыс. долл. по обвинениям в дискриминации

AstraZeneca выплатит компенсации 318 сотрудникам своей штаб-квартиры, которые столкнулись с дискриминацией по уровню зарплаты. Компания потратит на это 560 тыс. долл.

AstraZeneca согласилась выплатить компенсацию в размере 560 тыс. долл. в качестве компенсаций по заявлениям о гендерной и расовой дискриминации, поданным сотрудниками штаб-квартиры компании в Уилмингтоне, США. Об этом пишет PharmaLive.

Министерство труда США провело расследование и обнаружило, что с 1 октября 2015 года по 30 сентября 2016 года компания AstraZeneca не соблюдала законы, запрещающие дискриминацию по признаку расы и пола со стороны федеральных подрядчиков.

Правительственный указ 11246 запрещает дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или национального происхождения при приеме на работу.

В случае с AstraZeneca американское расследование выявило, что компания выплачивала гораздо более низкую базовую зарплату 23 сотрудникам-латиноамериканкам и 295 сотрудникам-женщинам в сравнении с другими категориями работников на тех же должностях. По итогу расследования AstraZeneca согласилась выплатить 318 сотрудникам задолженности c процентами на сумму около 560 тыс. долл.

«В этом случае не было необходимости в каком-либо принуждении, поскольку подрядчик [AstraZeneca] согласился выплатить требуемую задолженность с процентами, а также проверить и устранить любые текущие диспропорции в оплате труда. Они также согласились немедленно прекратить любые дискриминационные практики оплаты, определить лицо, ответственное за будущий мониторинг и соблюдение [правил], обучить весь персонал, участвующий в определении базовой заработной платы, и представлять отчеты о ходе работы с данными о компенсации в течении двух лет», — заявили расследователи.

В июне этого года AstraZeneca столкнулась с иском, поданным бывшим менеджером по продажам. Она утверждала, что компания уволила ее из-за ее возраста и отказа продвигать продукты, которые не получили одобрения FDA.

Бывшая сотрудница компании Сюзанн Иви заявила, что сталкивалась с непрофессиональными замечаниями о своем возрасте на работе. Также она отказывалась участвовать в продвижении препарата от астмы «Симбикорт» (одобрен в России) и средства от ХОБЛ Daliresp. В 2018 году Иви сказала, что ее начальство поручило торговым представителям продавать продукцию по показаниям, которые не были указаны на этикетках. Ее уволили в июне 2019 года. Жюри вынесло решение в ее пользу в июне 2021 года, в результате чего Иви получила 2,4 млн долл.

Николай Соколов

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