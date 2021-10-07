Abbvie подает в суд на компанию Revance за нарушение патента на «Ботокс»

Подразделение компании Abbvie Allergan подало в суд на компанию Revance, обвинив ее в нарушении патентов на «Ботокс». Также Allergan требует возместить ущерб из-за «упущенной выгоды».

Дочерняя компания AbbVie Allergan, подала в суд на американскую Revance, пишет FiercePharma. Allergan утверждает, что разработанное компанией средство против межбровных морщин daxibotulinumtoxinA нарушает несколько патентов на «Ботокс».

В своем иске AbbVie заявляет, что решение FDA по препарату Revance «неизбежно». Фармацевтический гигант добивается вынесения приговора о нарушении его патентов, а также требует возмещения ущерба, которое покроет «упущенную выгоду». Revance в свою очередь считает, что рассматриваемые патенты не нарушены Revance или его партнером-поставщиком Ajinomoto.

«Этот иск — один из нескольких, которые Allergan подала против своих конкурентов в области эстетики и терапии, он является частой тактикой, которую компания использует в попытке отвлечь внимание своих конкурентов, — говорят в Revance. — Мы считаем, что это говорит об озабоченности Allergan относительно того, насколько эффективным будет наш <…> продукт на рынке после утверждения».

В прошлом году препарат Revance приблизился к потенциальному одобрению, но FDA отложило необходимую для этого инспекцию завода из-за пандемии. В мае этого года Revance сообщила, что FDA планирует начать инспекцию к концу июня 2021 года. Во время августовской телеконференции с аналитиками генеральный директор Revance Марк Фоули заявил, что FDA провело проверку фабрики. По его словам, компания считает ее результаты «очень хорошими».

В феврале этого года AbbVie и ее южнокорейский партнер Medytox урегулировали спор по поводу интеллектуальной собственности с компанией Evolus на препарат Jeuveau — аналог «Ботокса». Изначально Allergan и Medytox утверждали, что Jeuveau был разработан с использованием коммерческих секретов, украденных у южнокорейской компании. Соглашение прекратило все юридические претензии, предъявленные тремя компаниями друг к другу, и закрыло иск, поданный Medytox против Evolus.

Николай Соколов

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