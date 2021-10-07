Минздрав отменил регистрацию вакцины из списка ЖНВЛП

Минздрав вынес регуляторные решения в отношении семи препаратов и семи фармацевтических субстанций. Среди препаратов — вакцина для профилактики гепатита А европейского производителя.

Отзыв вакцины для профилактики гепатита А

Минздрав отменил регистрацию и исключил из государственного реестра «Аваксим 80»и «Аваксим 160». Это инактивированные, адсорбированные вакцины для профилактики вирусного гепатита А компании «Санофи-авентис групп». Обе вакцины включены в ЖНВЛП, указано в государственном реестре.

Отозваны регистрационные удостоверения ЛСР-009611/09 от 30.11.2009 г. и П-N010485 от 11.09.2012 г. Решение принято на основании подачи заявления компании — держателя регистрационного удостоверения, указано в письме Минздрава.

По данным государственного реестра, на рынке доступны три вакцины для профилактики гепатита А: «Альгавак» и «Альгавак М» компании АО «Вектор-БиАльгам» и «Хаврикс» компании АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг».

Отзывы препаратов и фармацевтических субстанций

Регулятор 5 октября 2021 года дополнительно вынес решения в отношении пяти препаратов и семи фармацевтических субстанций. Четыре отозванных препарата входят в список ЖНВЛП:

Препараты отозваны с рынка на основании заявления уполномоченного лица компании «Фрезениус Каби», указано в письмах Минздрава.

Минздрав также отменил государственную регистрацию:

Елена Воронина

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