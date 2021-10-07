Петр Белый назвал поддержку новых рынков важным фактором развития отечественной фармы

Фармацевтика может и должна быть финансово самодостаточна. Об этом на форуме «Биотехмед» в Геленджике заявил председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый. Он выступил на сессии «Инструменты реализации Стратегии: нужны ли фарме бюджетные деньги?».

В сессии также приняли участие первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев, а также руководители фармкомпаний.

По словам Петра Белого, российской фармацевтической промышленности не нужны субсидии или другие невозвратные формы финансовой поддержки. Отечественные компании самостоятельно могут и должны инвестировать в свое развитие.

«Но это не значит, что отрасли не нужна поддержка государства, — отметил Петр Белый. — Она необходима для более быстрого открытия и развития новых рынков, чтобы фармкомпании могли брать на себя риски, инвестировать, выводить новые препараты, разрабатывать новые технологии и молекулы — вот это реально поддержит разогрев национальной фармы».

В 2020 году ГК «Промомед» воспользовалась механизмом ФРП (Фонд развития промышленности). Тогда Минпромторг России поддержал строительство нового ампульного производства, в церемонии его открытия принимал участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Как мы вчера услышали на пленарном заседании, механизм будет продолжен и усовершенствован, и это потрясающий потенциал для поддержки фармы, так как дает возможность реализовать долгосрочные и большие проекты, — добавил Петр Белый. — Такая поддержка в виде долгосрочных кредитов под низкую ставку уменьшает риски компаний, а в нашем случае позволила в экстремально короткие сроки запустить противоковидный препарат фавипиравир».

Спикер привел пример государственного участия, которое обеспечит технологический рывок — масштабный инфраструктурный проект — Мордовский региональный промышленно-исследовательский кластер биотехнологий федерального значения, концепция которого сейчас разрабатывается правительством Республики Мордовия.

ГК «Промомед» планирует быть «якорным заказчиком в этом центре биотехнологий общего пользования».

Материал партнера: «Промомед»

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