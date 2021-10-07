«АСНА» не смогла обжаловать иск УК «Аптечные традиции» на 33 млн рублей

Арбитражный суд Московского региона оставил без удовлетворения кассационную жалобу «АСНА» на иск о задолженности в размере 33 млн рублей в адрес УК «Аптечные традиции».

«АСНА» не смогла обжаловать решение предыдущих инстанций в деле о задолженности в адрес УК «Аптечные традиции». Суд обязал компанию выплатить аптечной сети 33 млн рублей, следует из решения суда.

Заседание в Арбитражном суде Московского округа состоялось 6 октября. В рамках процесса «АСНА» пыталась оспорить решение Арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, вставших на сторону «Аптечных традиций». Но последняя инстанция не стала отменять предыдущие решения, обязав ответчика выплатить сумму задолженности в полном размере.

Иск в адрес «АСНА» аптечная сеть подала в июле 2020 года. Тогда генеральный директор компании Дмитрий Руцкой заявлял, что конфликт с «АСНА» тянется около двух лет и выигранное дело лишь одно из нескольких судебных разбирательств. Как отметил Руцкой в разговоре с «ФВ», сейчас в деле поставлена точка, поскольку это была последняя инстанция.

Ранее УК «Аптечные традиции» состояла в ООО «АСНА», но в 2018 году Руцкой заявил о желании покинуть маркетинговый союз, объяснив свое решение желанием развиваться самостоятельно.

В «АСНА» исход дела прокомментировали следующим образом: «Любой бизнес несет в себе риски и опирается, в том числе, на полученный опыт. В данном случае опыт оказался дорогим, но тем самым более ценным».

«ГК АСНА, в случае заинтересованности г-на Руцкого, всегда открыта для сотрудничества», — заявили представители объединения.

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik