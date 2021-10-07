Аптеки обязали переоформить разрешения на онлайн-торговлю при работе с маркетплейсами

Аптеки обязаны документально обозначать заключение контрактов с маркетплейсами, напомнил Росздравнадзор в обращении к собственникам сетей. Как рассказал редакции источник «ФВ», знакомый с причиной уведомления, ведомство обратилось к аптекам после нарушений крупных офлайн-игроков.

Напоминание Росздравнадзора

В своем обращении Росздравнадзор информировал руководителей аптечных организаций, имеющих лицензию на осуществление фармдеятельности и разрешение на онлайн-торговлю лекарствами, о необходимости переоформления допуска к интернет-торговле в случае заключения аптечной сетью контракта с владельцем агрегатора.

С 1 сентября аптечные организации могут заключать с маркетплейсами договоры о размещении предложений аптеки на сайтах и приложениях, принадлежащих владельцу агрегатора.

Как отметил источник «ФВ», напоминание РЗН связано с нарушениями крупных классических игроков. Часть из них уже давно получила разрешения на дистанционную торговлю лекарствами, но не переоформила допуск после заключения договоров с агрегаторами/маркетплейсами. Собеседник отдельно отметил, что внимательными нужно быть обеим сторонам, как аптекам, так и самим агрегаторам, ведь в случае, если аптека не переоформит разрешение, ее сотрудничество с маркетплейсом по факту нелегально.

Ранее процедура переоформления не была прописана детально, и аптеки не понимали, как именно должен происходить процесс. Сейчас эта функция существует в личном кабинете сайта Росздравнадзора.

Вопрос ответственности

Отдельное внимание Росздравнадзор уделил вопросу ответственности аптеки при работе с агрегатором. Именно аптечные организации отвечают за сохранность лекарств при доставке их маркетплейсом.

«Аптечная организация, заключившая договор с иными лицами на осуществление доставки заказа, несет ответственность перед покупателем в случае нарушения указанными лицами условий хранения лекарственных препаратов при осуществлении их доставки, порчи лекарственных препаратов.

Одновременно сообщаем, что аптечные организации и лица, осуществляющие доставку заказа, несут ответственность за реализацию фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств», — следует из обращения ведомства.

Руслан Мавлиханов

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