Швеция прекратит вводить вакцину Moderna молодым людям из-за побочных эффектов

Швеция больше не будет предлагать вакцину против COVID-19 людям, родившимся в 1991 году и позже, сообщает Reuters. Такое решение шведское агентство здравоохранения приняло после того, как появились сообщения о редких побочных эффектах, таких как миокардит, у этой категории пациентов.

Агентство заявило, что данные указывают на рост случаев миокардита и перикардита среди молодых людей и детей, которые получили вакцины против коронавируса. «Связь особенно очевидна, когда речь идет о вакцине Moderna Spikevax [под таким названием препарат зарегистрирован в Европе], особенно после второй дозы», — говорится в заявлении регулятора. Тем не менее он добавляет, что риск заражения остается очень маленьким.

Агентство заявило, что теперь оно рекомендует таким пациентам вакцину Comirnaty от Pfizer и BioNTech. Также оно добавляет, что родившиеся в 1991 году или позже люди, получившие первую дозу вакцины Moderna, около 81 тыс. человек, не получат вторую дозу.

Ранее на этой неделе шведское агентство здравоохранения заявило, что люди в возрасте от 12 до 15 лет будут получать только вакцину от Pfizer и BioNTech. Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование Comirnaty для пациентов в возрасте от 12 до 15 лет в мае, а Spikevax — в июле.

В июне американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США заявили о том, что пациенты в возрасте от 16 до 24 лет имеют большие шансы на побочные эффекты после вакцин Pfizer и Moderna. В мае FDA также заявляло о крайне редких случаях миокардита среди подростков и юношей, получивших вторую дозу вакцины от COVID-19. Но агентство не уточняло, о каких препаратах идет речь.

Николай Соколов

pharmvestnik