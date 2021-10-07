Шпигеля направят на повторное медосвидетельствование в больницу из-за ухудшения здоровья

Бориса Шпигеля направят в больницу для проведения повторного медицинского освидетельствования из-за ухудшения состояния здоровья. По данным «ФВ», в конце прошлой недели состояние бизнесмена стало критическим, в СИЗО приходилось вызывать реанимацию.

Основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля направят на повторное медосвидетельствование в больницу из-за резкого ухудшения здоровья. Об этом RT сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина. Обнаруженные у Шпигеля тяжелые хронические заболевания входят в перечень болезней, которые препятствуют его содержанию в СИЗО, заявила она.

По словам источника «ФВ», 30 сентября состояние здоровья бизнесмена стало критическим, после чего его вывозили в реанимацию. На данный момент Шпигель находится в больнице СИЗО «Матросская тишина», добавил собеседник «ФВ».

В начале сентября Дружинина сообщала, что Шпигелю требуется срочная операция по замене аортального клапана. Для этого, по ее словам, бизнесмена необходимо перевести в гражданскую больницу, так как в медсанчасти СИЗО нет нужного оборудования. Из-за длительной реабилитации Шпигель не сможет оставаться под стражей, отмечала член ОНК. В августе медкомиссия провела обследование и не выявила у Шпигеля тяжких заболеваний, препятствующих его содержанию в СИЗО.

Шпигеля задержали в марте, его и других фигурантов уголовного дела обвиняют в даче многомиллионных взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Бизнесмен отрицает свою вину и считает, что уголовное преследование связано с переделом фармацевтического рынка. В августе Басманный суд Москвы продлил арест Шпигеля до 20 ноября, Мосгорсуд оставил в силе это решение.

Фото: БИОТЭК

Григорий Дубов

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik