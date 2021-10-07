Мантуров раскрыл объем частных инвестиций в производство российский вакцин от COVID-19

Объем частных инвестиций российских фармацевтических компаний в производство вакцин против коронавируса в РФ составил 30 млрд руб., заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА «Новости».

«Только на запуск вакцин, уже индустриального производства, наша фарминдустрия потратила 30 млрд собственных средств. Это только под коронавирус, только под ковид», — сказал Мантуров в интервью журналисту Антону Красовскому. На уточняющий вопрос он ответил, что это были «абсолютно» частные инвестиции.

Министр связывает трудности с признанием на Западе отечественных вакцин с конкуренцией.

«Это элемент конкуренции. … Это чистая экономика», — сказал он. — «Почему в Америке не производят «Спутник»? … Как в Америке будут производить «Спутник» — мы точно Pfizer сразу начнем производить».

В России в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — «Спутник V», созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ — широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» от центра имени Чумакова РАН.

Для ревакцинации рекомендован «Спутник Лайт» — облегченная версия «Спутника V», предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал «ЭпиВакКорону-Н» — в ней то же действующее вещество, что и в «ЭпиВакКороне», но синтезируются они по-разному.

gxpnews