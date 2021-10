Вице-глава «Фармасинтеза» предложила пути решения по внедрению инноваций с точки зрения фармкомпании

Вице-президент по развитию бизнеса ГК «Фармасинтез» Наталья Малых обозначила проблемы инноваций и пути решений, используемых компанией в своей практике. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний.

На форуме БИОТЕХМЕД 5 октября состоялась дискуссионная сессия «Инновации в фарме – first, next or never», которую модерировал советник министра промышленности и торговли Алексей Алехин. Речь шла о проблеме сложного процесса внедрения инноваций в фарминдустрию. Спикеры высказывались об усилении кооперации научных центров с индустриальными партнерами и возможных стимулирующих мерах по внедрению нововведений.

Наталья Малых предложила следующие пути решения по внедрению инноваций с точки зрения фармкомпании:

создание венчурных фондов с участием государства;

объединение усилий фарминдустрии и научных школ;

повышение статуса научно-исследовательских разработок;

самое главное: внедрение всесторонней экспертизы, в которой будет принимать участие врач, исследователь, производитель, разработчик и регулятор, а также индустриальный партнер.

«У нас был опыт перед выходом на клинические исследования нашего оригинального препарата. Мы организовали всестороннюю экспертизу по дизайну клинических исследований: пригласили врачей, разработчиков, исследователей и регуляторов. Такой подход показал очень высокую эффективность. Хотелось бы, чтобы такие экспертизы проводились на регулярной основе», – отметила вице-президент по развитию бизнеса ГК «Фармасинтез».

«Фармасинтез» ранее представил линейку гормональных препаратов для женщин. Кроме того, как сообщалось, новым гендиректором «Фармасинтеза» был назначен Игорь Мороз.

gxpnews