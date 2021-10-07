Минпромторг допускает введение запрета на госзакупку импортной медтехники при наличии российских аналогов

Минпромторг РФ рассматривает возможность введения ограничения на госзакупки импортного медицинского оборудования в случае, если на российском рынке будут присутствовать отечественные производители с медтехникой, конкурирующей по качеству, функциональным характеристикам и стоимости с зарубежной, по аналогии с радиоэлектронной продукцией. В конце августа 2021 года Правительство РФ ввело правило «второй лишний» в отношении ряда наименований «тяжелого» медоборудования. Минпромторг РФ рассматривает возможность введения ограничения на госзакупки импортного медицинского оборудования в случае, если на российском рынке будут присутствовать отечественные производители с медтехникой, конкурирующей по качеству, функциональным характеристикам и стоимости с зарубежной, по аналогии с радиоэлектронной продукцией. В конце августа 2021 года Правительство РФ ввело правило «второй лишний» в отношении ряда наименований «тяжелого» медоборудования.

«Посмотрим, как будет работать механизм, потому что параллельно с механизмом «второй лишний» введен запрет на закупку импортной радиоэлектронной продукции. Если мы будем понимать, что есть ряд производителей, которые могут покрыть спрос, а на рынке присутствуют реальные российские аналоги как по качественным, так и стоимостным функциональным показателям, то в принципе можно будет рассматривать вариант закрыть рынок, сделав его только для российских производителей», – рассказал начальник отдела развития медицинской техники и технологий Минпромторга РФ Григорий Ревазян, добавив, что это решение будет согласовано с Минздравом РФ.

Правительство РФ ввело правило «второй лишний» в отношении 30 категорий и 45 наименований медизделий 31 августа 2021 года. Под него попали гамма-терапевтические аппараты, электрокардиографы, пульсоксиметры и спирометры, оториноскопы, электроэнцефалографы, тонометры внутриглазного давления, аппараты УЗИ, микроволновой и ультразвуковой терапии, МРТ, дефибрилляторы, медицинские холодильники и морозильники, облучатели – рециркуляторы воздуха, стерилизаторы, электрохирургические аппараты, дыхательное оборудование, инкубаторы для новорожденных, консоли подвода медицинских газов и другое оборудование.

Медизделия выведены из-под действия постановления Правительства РФ №102 от 5 февраля 2015 года и включены в профильное постановление №878 от 10 июля 2019 года «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции». Согласно поправкам, при госзакупках включенных в перечень изделий, в случае если на конкурс будет выходить хотя бы один поставщик со страной происхождения МИ из ЕАЭС, все остальные заявки с предложением импортного медоборудования будут отклоняться.

Вскоре после решения правительства Минпромторг РФ предложил ввести переходный период для применения правила «второй лишний»: в случае одобрения поправок до 31 декабря 2022 года, для медтехники в качестве подтверждения производства на территории стран ЕАЭС, помимо сведений из реестра ГИСП Минпромторга или евразийского реестра промышленных товаров, будет засчитываться наличие сертификата СТ-1.

Фото: НИПК «Электрон»

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