Bayer выиграла свой первый иск по делу о раке у детей после использования препарата Roundup

Немецкая Bayer выиграла первое дело по искам, связанным с негативным влиянием на здоровье детей препарата Roundup. Присяжные в Калифорнии пришли к выводу, что гербицид не мог являться причиной развития неходжкинской лимфомы у ребенка, мать которого подала один из исков.

Компания Bayer выиграла иск по делу, связанному с препаратом Roundup, пишет Reuters. Присяжные суда в Калифорнии утверждают, что гербицид не мог стать причиной развития у детей неходжкинской лимфомы. Это четвертое дело Bayer, связанное с раком у детей из-за Roundup, и первое, которое компания выиграла.

Подавшая иск против Bayer Дестини Кларк утверждала, что ее сын Эзра заболел лимфомой Беркитта после того, как он подвергся воздействию Roundup, который она распыляла на сорняки в семейной резиденции. Кларк подала в суд на компанию Monsanto, принадлежащую Bayer, за то, что она не предупредила ее о возможных рисках при использовании Roundup.

В заявлении Bayer по поводу вердикта говорится, что он пересекается с множеством научных исследований, которые показывают безопасность глифосата, основного ингредиента Roundup.

«Хотя мы очень сочувствуем Эзре Кларку и его семье, [но] присяжные тщательно рассмотрели научные данные, применимые к этому делу, и определили, что Roundup не был причиной его болезни», — заявили в компании.

В отношении двух из трех других исков по раку у детей Bayer подает апелляции. Компания надеется, что один из них вскоре будет рассматриваться Верховным судом США.

Bayer участвует в судебных процессах, связанных с Roundup, c того момента, как она купила препарат в рамках сделки по приобретению производителя сельскохозяйственных семян и пестицидов Monsanto за 63 млрд долл. в 2018 году. Компания урегулировала около 96 тыс. исков по Roundup из 125 тыс.

В августе «ФВ» сообщал, что Bayer проиграла третью апелляцию по делу о Roundup, вызвавшем рак у взрослых людей. Апелляционный суд Калифорнии в Сан-Франциско отказался отменить решение 2019 года, в котором присяжные присудили значительную компенсацию паре, заявившей, что они заболели раком после использования гербицида Roundup в течение трех десятилетий. Апелляционный суд оставил без изменений решение судьи первой инстанции о сокращении суммы компенсации до 86,7 млн долл.

Николай Соколов

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