Концентрацию «Спутника V» уменьшат в пять раз для вакцинации подростков

Глава Центра имени Гамалеи сообщил об особенностях вакцинации подростков препаратом «Спутник V». Для несовершеннолетних вакцину будут предоставлять в концентрации 1:5.

Подростки в возрасте 12—17 лет будут так же, как и взрослые, получать две дозы российского препарата против коронавируса «Спутник V», однако его концентрация будет уменьшена в пять раз. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи, организации — разработчика вакцины, Александр Гинцбург, сообщает «РИА Новости».

В конце сентября правительство направило Центру имени Гамалеи больше 100 млн руб. на организацию III фазы клинических испытаний «Спутника V» среди подростков. В исследовании будут участвовать 3 тыс. ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Тогда же сообщалось, что Минздрав России получил документы от Центра имени Гамалеи на регистрацию вакцины против коронавируса для подростков с новым названием «Гам-КОВИД-Вак М». Министерство одобрило проведение I/II фазы испытаний этого препарата в июле.

Гинцбург в августе рассказывал о побочных эффектах, возникших у подростков после введения вакцины, например, повышение температуры до 37,5 градусов. Речь идет о препарате в концентрации 1:5, при этом концентрация 1:10 не показала появления каких-либо побочных эффектов.

Григорий Дубов

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