Pfizer проведет КИ эффективности вакцины от COVID-19 в Бразилии

Компания Pfizer проведет клиническое исследование (КИ) эффективности применения вакцины BNT162b2 против COVID-19, разработанной совместно с немецкой BioNTech. В КИ, которое пройдет в городе Толеду на юге Бразилии, примут участие граждане в возрасте от 12 лет. В стране уже проводилось КИ по схожей модели: изучалась эффективность применения китайской вакцины от коронавирусной инфекции (CoronaVac). Компания Pfizer проведет клиническое исследование (КИ) эффективности применения вакцины BNT162b2 против COVID-19, разработанной совместно с немецкой BioNTech. В КИ, которое пройдет в городе Толеду на юге Бразилии, примут участие граждане в возрасте от 12 лет. В стране уже проводилось КИ по схожей модели: изучалась эффективность применения китайской вакцины от коронавирусной инфекции (CoronaVac).

Исследование будет проведено при участии местных органов здравоохранения, больниц и федеральных университетов. КИ продлится год, так как Pfizer намерена изучить, на протяжении какого периода BNT162b2 защищает от COVID-19 и спустя какое время с момента полной вакцинации начинает падать эффективность препарата. Также исследователи планируют изучить, будет ли вакцина защищать от новых штаммов коронавируса.

В ходе КИ препаратом Pfizer/BioNTech будут привиты граждане в возрасте 12 лет и старше, проживающие в микрорегионе Толеду, который входит в штат Парана в Бразилии. Всего в нем проживает 143 тысячи человек. В Pfizer заявили, что целью исследования является изучение передачи коронавируса в «реальном времени» после вакцинации от COVID-19.

Бразильский регулятор Anvisa 23 февраля 2021 года выдал разрешение на использование вакцины Pfizer и BioNTech среди людей старше 18 лет, для возрастной группы от 12 лет – в июне. В США препарат BNT162b2 для вакцинации подростков одобрил в мае 2021 года, в июне его разрешили применять для вакцинации детей 12–15 лет в Великобритании. В этом же месяце возможность иммунизации детей от 12 лет препаратом BNT162b2 признала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Аналогичное исследование было проведено одним из ведущих биомедицинских исследовательских центров Бразилии – Институтом Бутантан – в городе Серрана (штат Сан-Паулу) с населением 45,6 тысячи человек. Тогда проводилось КИ эффективности применения вакцины CoronaVac от китайской Sinovac. В мае представители института заявили, что массовая вакцинация препаратом в городе снизила смертность от COVID-19 на 95%. После этого в институте сообщили, что продолжат КИ CoronaVac с целью выявления необходимости применения бустерной дозы вакцины. Оценкой эффективности введения дополнительных доз этой вакцины также занимаются в Китае.

В июне 2021 года ВОЗ рекомендовала вакцину CoronaVac для экстренного применения. В Китае она одобрена для экстренного применения с августа 2020 года.