«Нанолек» объявил о начале выпуска «КовиВака» в ноябре

Биофармацевтическая компания «Нанолек» намерена в ноябре начать выпускать разработанную НИИ имени Чумакова вакцину от коронавирусной инфекции «КовиВак». Планируется выйти на ежемесячный объем в три миллиона доз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя генерального директора «Нанолека», директора дивизиона «Вакцины» Максима Стецюка.

«КовиВак» в ноябре мы планируем выпускать. Изначально заявляли около трех миллионов в месяц, будем стараться выходить на такой объем. Конечно, вряд ли за ноябрь-декабрь успеем набрать такую мощность, но постараемся», – сказал Стецюк.

По его словам, в связи со сложностью фармпроизводства компания может столкнуться с теми или иными нюансами.

Ранее «Нанолек» заявлял, что рассчитывает получить регистрационное удостоверение на производство «КовиВака» к концу осени, но полностью внутренний спрос на этот препарат сможет удовлетворить в 2022 году.

Клинические исследования комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа компания должна начать через полтора года.

«Думаю, доклинические испытания начнутся не раньше, чем через год. Доклинические исследования обычно можно уложить месяцев в шесть. Клинические исследования, согласно нашим ожиданиям, стартуют примерно через полтора года», – отметил первый замгендиректора «Нанолека».

«Нанолек» ранее объяснил задержки с запуском производства вакцины «КовиВак».

gxpnews