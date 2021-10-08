NC Logistic расширил складские площади

NC Logistic открыл склад на 35 тысяч палетомест на территории индустриального парка «Южные врата». По данным Knight Frank, это крупнейшая сделка в сегменте с 2017 года.
Девелоперская компания Radius Group и NC Logistic подписали соглашение о развитии оператора в индустриальном парке «Южные врата». В текущий момент состоялось открытие склада на 35 000 палетомест (20 тысяч м²). Договоренности между партнерами предусматривают открытие еще одного складского комплекса на 55 тысяч палетомест (25 тысяч м²) в первой половине 2022 года. На территории которого 3PL-оператор разместит целевых клиентов, а также склад временного хранения и таможенный склад. Суммарный объем площадей составит 90 тысяч палетомест (45 тысяч м²).
ТОП-10 крупнейших сделок (данные Knight Frank)
|№
|Арендатор
|Объект / расположение
|Класс
|Общая площадь, кв.м
|Год
|Сфера деятельности компании
|1
|Фармкомплект
|Быково
|А
|18 671
|2017
|Дистрибуция
|2
|Авексима/Гранд Капитал
|МЛП Ленинградский
|А
|17 648
|2020
|Дистрибуция
|3
|Здоров.ру
|Складской комплекс «САКС-Игрушки»
|А
|17 100
|2019
|Online-торговля
|4
|Сантэнс
|PNK Валищево
|А
|17 000
|2018
|Транспорт и логистика
|5
|ОРФЕ
|Покров
|А
|16 232
|2017
|Дистрибуция
|6
|P-Фарм
|Логопарк Север 2
|А
|15 533
|2017
|Производство
|7
|Пульс
|Itella
|В
|15 000
|2019
|Дистрибуция
|8
|Протек
|РЦ Протек
|А
|15 000
|2020
|Дистрибуция
|9
|Фора Фарм
|Склад на Вашутинском шоссе
|А
|14 000
|2018
|Дистрибуция
|10
|НеоФарм
|Сынково
|А
|14 000
|2019
|Розничная торговля
«Скорость развития NC Logistic опережает количество вакантных складских площадей в «Северном Домодедово», поэтому мы приняли решение расширяться на новой территории, но в привычном для клиентов южном направлении, — поделился управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов. — Выбор данной локации обусловлен выгодным расположением по отношению к основной локации в Домодедово, что упрощает их администрирование. Немаловажным является близость к таможенной зоне, вылетным магистралям и ЦКАД».
Гарольд Власов отметил, что запуск ЦКАД стал мощным импульсом для развития логистических центров в Подмосковье. Интерес к скоростной магистрали проявили многие компании, рассматривая ее как часть своей логистической системы.
«Для арендаторов ИП «Южные Врата» — это стратегическая локация, которая закрывает сразу несколько главных задач: помогает выстраивать разнообразные и эффективные с точки зрения времени логистические цепочки и упрощается поиск рабочих кадров, — прокомментировал исполнительный директор Radius Group Захар Вальков. — Что касается привлечения работников, сейчас это особенно актуально. Наш парк уже сформировал вокруг себя большое сообщество работников и работодателей, гарантирует известность и привлекательность в качестве потенциального места работы для близлежащих областных городов, таких как Видное, Домодедово, Белые Столбы, Ступино и Кашира».
«Если говорить о развитии, то обе локации для нас равнозначны, — подчеркнул Гарольд Власов. — С УК MLP нас связывает многолетнее надежное партнерство. В рамках прогнозного плана развития домодедовской площадки к 2023 году мы планируем нарастить свое присутствие в «Северном Домодедово» до 150 тысяч палетомест».
Материал партнера: NC Logistic
Фото: NC Logistic