NC Logistic расширил складские площади

NC Logistic открыл склад на 35 тысяч палетомест на территории индустриального парка «Южные врата». По данным Knight Frank, это крупнейшая сделка в сегменте с 2017 года.

Девелоперская компания Radius Group и NC Logistic подписали соглашение о развитии оператора в индустриальном парке «Южные врата». В текущий момент состоялось открытие склада на 35 000 палетомест (20 тысяч м²). Договоренности между партнерами предусматривают открытие еще одного складского комплекса на 55 тысяч палетомест (25 тысяч м²) в первой половине 2022 года. На территории которого 3PL-оператор разместит целевых клиентов, а также склад временного хранения и таможенный склад. Суммарный объем площадей составит 90 тысяч палетомест (45 тысяч м²).

ТОП-10 крупнейших сделок (данные Knight Frank)

№ Арендатор Объект / расположение Класс Общая площадь, кв.м Год Сфера деятельности компании 1 Фармкомплект Быково А 18 671 2017 Дистрибуция 2 Авексима/Гранд Капитал МЛП Ленинградский А 17 648 2020 Дистрибуция 3 Здоров.ру Складской комплекс «САКС-Игрушки» А 17 100 2019 Online-торговля 4 Сантэнс PNK Валищево А 17 000 2018 Транспорт и логистика 5 ОРФЕ Покров А 16 232 2017 Дистрибуция 6 P-Фарм Логопарк Север 2 А 15 533 2017 Производство 7 Пульс Itella В 15 000 2019 Дистрибуция 8 Протек РЦ Протек А 15 000 2020 Дистрибуция 9 Фора Фарм Склад на Вашутинском шоссе А 14 000 2018 Дистрибуция 10 НеоФарм Сынково А 14 000 2019 Розничная торговля

«Скорость развития NC Logistic опережает количество вакантных складских площадей в «Северном Домодедово», поэтому мы приняли решение расширяться на новой территории, но в привычном для клиентов южном направлении, — поделился управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов. — Выбор данной локации обусловлен выгодным расположением по отношению к основной локации в Домодедово, что упрощает их администрирование. Немаловажным является близость к таможенной зоне, вылетным магистралям и ЦКАД».

Гарольд Власов отметил, что запуск ЦКАД стал мощным импульсом для развития логистических центров в Подмосковье. Интерес к скоростной магистрали проявили многие компании, рассматривая ее как часть своей логистической системы.

«Для арендаторов ИП «Южные Врата» — это стратегическая локация, которая закрывает сразу несколько главных задач: помогает выстраивать разнообразные и эффективные с точки зрения времени логистические цепочки и упрощается поиск рабочих кадров, — прокомментировал исполнительный директор Radius Group Захар Вальков. — Что касается привлечения работников, сейчас это особенно актуально. Наш парк уже сформировал вокруг себя большое сообщество работников и работодателей, гарантирует известность и привлекательность в качестве потенциального места работы для близлежащих областных городов, таких как Видное, Домодедово, Белые Столбы, Ступино и Кашира».

«Если говорить о развитии, то обе локации для нас равнозначны, — подчеркнул Гарольд Власов. — С УК MLP нас связывает многолетнее надежное партнерство. В рамках прогнозного плана развития домодедовской площадки к 2023 году мы планируем нарастить свое присутствие в «Северном Домодедово» до 150 тысяч палетомест».

Материал партнера: NC Logistic

Фото: NC Logistic

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