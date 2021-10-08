«Петровакс» начала разрабатывать собственную вакцину против COVID-19

«Петровакс» намерена создать свою собственную вакцину против коронавируса, компания уже начала разработку препарата и подготавливает клеточную линию. В планах «Петровакса» — производство комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19.

Биофармацевтическая компания «Петровакс» начала работу по созданию собственной вакцины против COVID-19. Об этом ТАСС рассказал директор по медицинской стратегии, исследованиям и регистрации компании Антон Тихонов.

По словам Тихонова, «Петровакс» сотрудничает с фирмой, которая разрабатывает для биофармкомпании клеточную линию. Вакцина от «Петровакса» будет действовать против одного из новых штаммов COVID-19, сказал Тихонов, не уточнив, от какого штамма именно.

«Это очень ранний проект. То есть мы на очень ранней стадии, мы еще не на животных, мы еще в пробирках», — подчеркнул он. При этом компания также рассматривает создание четырехвалентной комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса, добавил Тихонов.

Григорий Дубов

pharmvestnik