Лекарства для детей с муковисцидозом и СМА поставят «Фармстор», «Ирвин» и «Санофи»

Центр лекобеспечения подвел итоги четырех аукционов на поставку препаратов для подопечных фонда «Круг добра» с муковисцидозом и СМА. «Фармстор», «Ирвин» и «Санофи» единственные подали заявки на участие, с ними и будут заключены договора.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвел итоги аукционов на поставку препаратов «Спинраза» (нусинерсен) и «Эврисди» (МНН рисдиплам), которые применяются для лечения СМА, а также препарата «Оркамби» (МНН ивакафтор+лумакафтор), применяемого при муковисцидозе. Информация о результатах аукционов размещена на портале zakupki.gov.ru.

— Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 114 464 337,30 руб.

Договор на поставку будет заключен с ООО «Компания Фармстор».

— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Начальная (максимальная) цена контракта: 54 219 933,90 руб.

Препарат поставит ООО «Ирвин».

АО «Санофи Россия» поставит препараты по аукционам:

— Ивакафтор + Лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 53 104 531,20 руб.

— Ивакафтор + Лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 31 862 718,72 руб.

Елена Сидорова

pharmvestnik