VI ежегодный форум «Биотехмед»: итоги

VI ежегодный форум «Биотехмед» завершил свою работу. Ключевым мероприятием первого дня стала пленарная сессия «Пандемии будущего. Новая реальность для промышленности, регуляторов и бизнеса», подписание четырех соглашений между ключевыми компаниями индустрии и презентация стратегии «Фарма 2030», разработанной Минпромторгом России.

Модератором пленарной сессии выступил председатель совета Фонда «СПИД.ЦЕНТР», директор вещания на русском языке телеканала RT, член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Антон Красовский. Спикерами сессии стали: министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, зам.генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Александр Назаров, губернатор Рязанской области Николай Любимов, генеральный директор АО «Генериум» Даниил Талянский, президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин.

Денис Мантуров рассказал создании новых вакцин и увеличению объемов производства уже имеющихся: «С начала года в России произведено 170 миллионов полных комплектов всех российских вакцин от коронавируса. До конца года эта цифра превысит 300 млн. Уже сейчас объемы производства сильно превосходят внутренний спрос. Россия не нуждается в запуске производства иностранных вакцин от COVID-19 для внутреннего рынка, обеспечена собственными».

Он также отметил, что важно создать отдельную специализированную производственную площадку, которая будет сконцентрирована именно на производстве вакцин.

Мантуров также рассказал о востребованности российской вакцины за рубежом: «Вакцина на данный момент зарегистрирована в 70 странах для применения и крайне востребована за рубежом. В Венгрии 1 млн граждан вакцинировались «Спутник V».

По словам главы Минпромторга, сегодня российская промышленность покрывает потребность системы здравоохранения по всему медицинскому оборудованию, необходимому для противодействия коронавирусной инфекции. «Сейчас в России также производится самое современное оборудование для анализа результатов массового скрининга населения. Компании производят секвенаторы и амплификаторы для выявления вирусной РНК в режиме реального времени. В прошлом году у нас также начали делать портативные чемоданчики для ПЦР-тестирования» — рассказал Денис Мантуров.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об отсутствии у ВОЗ претензий к «Спутнику V»: «Претензии к вакцине от коронавируса «Спутник V» у Всемирной организации здравоохранения отсутствовали, были некоторые вопросы к документам. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение. Там нужно было оформить определенный пакет документов по определенным правилам, он сейчас дооформлен и вносится. Те разногласия, которые возникали, все сняты».

В первый день БИОТЕХМЕД-2021 также состоялось подписание 4 соглашений при участии Дениса Мантурова и Михаила Мурашко.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, правительство Рязанской области и ООО «Скопинский фармацевтический завод» подписали первый в фармацевтической промышленности СПИК 2.0 о реализации инвестиционного проекта по внедрению технологии производства готовой лекарственной формы различных ингибиторов протеинкиназ и технологии производства оборудования визуализации тканей для диагностики онкологических заболеваний и сторожевого лимфатического узла с использованием радиофармпрепаратов;

УК «РОСНАНО», ООО «РТ-Развитие Бизнеса», «Ишван Фармасьютикал» и ООО «Фарм Эйд ЛТД» подписали соглашение о создании совместного предприятия для реализации проекта по локализации по полному циклу вакцин для профилактики ветряной оспы, ротавирусной инфекции, вируса папилломы человека, профилактики кори, а также вакцины против менингококковой инфекции;

ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» и ООО «Геном Эксперт» подписали соглашение о совместной реализации инновационных проектов в области генетики, проведения научных исследований и разработок с применением генетических технологий;

«Санофи Пастер» (подразделение группы компаний «Санофи») и компания ООО «Нанолек» подписали соглашение о локализации производства вакцины для профилактики менингококковой инфекции. Соглашение предполагает перенос методик контроля качества и процессов упаковки вакцины. Помимо этого в планах подписание дополнительного соглашения об условиях асептического розлива и другие шаги для локализации производства вакцины, включая производство готовой лекарственный формы.

В первый день форума прошла презентация книги «Клиническая иммунология» доктора медицинских наук, профессора кафедры фармакологии Института Фармации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Дмитрия Кудлая и главного внештатного педиатра ГБУЗ «ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» Андрея Продеуса.

В рамках дискуссионной сессии «Мировые тренды развития здравоохранения. Роль индустрии» директор по развитию медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Домарев рассказал об эффективности сервиса: «Решение СберЗдоровья для мониторинга показателей здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями за последний год показало свою эффективность в десятках регионов страны. Благодаря нашей платформе люди с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и COVID-19 могут наблюдаться у врачей удаленно и получать помощь и рекомендации по лечению в режиме онлайн. Отслеживание ключевых показателей здоровья в реальном времени – это один из наиболее эффективных способов заметить отклонение в показателях здоровья пациента, своевременно отреагировать на него и облегчить состояние. Следующий шаг в развитии проекта это возможность отслеживать показатели здоровья при помощи приборов. Интеграция с медицинскими устройствами еще больше автоматизирует процесс сбора и обработки данных и увеличит точность данных».

Форум традиционно проходит при поддержке Минпромторга, Минздрава, Госкорпорации «Ростех», администрации Краснодарского края.

Стратегический партнер форума – холдинг «Нацимбио». Официальные партнеры: «Фармасинтез», «Р-Фарм», «Санофи». Партнеры форума: Национальный Центр информатизации, АО «Концерн «Росэнергоатом», «Герофарм», «Джи Ди Пи», «Генериум», ГК «Фармэко», «Рош», Фонд «Сколково», НПО «Микроген». Партнер панельной сессии: группа компаний «ХимРар», ПАО «Ростелеком», «Нанолек», iHerb, «СберЗдоровье».

Партнерский материал форума «Биотехмед»

Фото: «Биотехмед»

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