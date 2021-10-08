ВОЗ впервые одобрила вакцину против малярии от GSK для детей

ВОЗ впервые разрешила применять вакцину против малярии, разработанную британской GlaxoSmithKline для детей в странах Африки к югу от Сахары и в других регионах, где болезнь так же распространена. Об этом сообщается на сайте организации.

The New York Times отмечает, что этот препарат не просто первая вакцина против малярии, а в целом первая вакцина, разработанная против паразитарного заболевания. С паразитами намного сложнее бороться, чем с вирусами или бактериям, а поиск вакцины против малярии ведется уже сто лет.

«С научной точки зрения создание вакцины первого поколения против паразитов человека это огромный скачок», — заявил директор глобальной программы ВОЗ по борьбе с малярией доктор Педро Алонсо.

«Эта долгожданная вакцина против малярии является прорывом в науке, в области детского здоровья и борьбе с малярией. Использование этой вакцины в дополнение к существующим средствам профилактики малярии могло бы ежегодно спасать десятки тысяч детских жизней », — рассказал по этому поводу генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Тем не менее, NYT отмечает, что препарат показал спорные результаты в ходе испытаний, в которых приняли участие 800 тыс. детей из Ганы, Камеруна и Малави. По результатам исследования, вакцина оказалась эффективной на уровне 50% против тяжелой формы малярии в первый год, а к четвертому году этот показатель падал почти до нуля. К тому же в ходе испытаний напрямую не измерялось влияние вакцины на смертность.

Но, согласно результатам модельного исследования, проведенного в прошлом году, если вакцина будет внедрена в странах с наиболее высокой заболеваемостью малярией, она сможет предотвращать по 5,4 млн случаев заболевания и 23 тыс. смертей среди детей младше 5 лет каждый год.

Вызывающий малярию паразит, который переносится комарами, NYT называет «коварным», поскольку он может поражать одного и того же человека снова и снова. Во многих странах Африки, южнее Сахары, у детей фиксируется в среднем шесть эпизодов малярии в год, даже учитывая то, что большинство людей там спят под обработанными инсектицидами надкроватными сетками.

Николай Соколов

pharmvestnik