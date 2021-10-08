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Росстат сообщил о росте цен на лекарства в сентябре на 0,3%

В сентябре по сравнению с августом цены на лекарства, входящие в Перечень ЖНВЛП, снизились на 0,1%, а лекарства, не входящие в это перечень, стали дороже на 0,7%.

Индекс потребительских цен в России в сентябре по сравнению с августом составил 100,60%, по сравнению с декабрем 2020 года – 105,32%. При этом индекс потребительских цен на медикаменты в сентябре по сравнению с августом составил 100,32%, а по сравнению с декабрем 2020 года – 102,95%. Такая информация приводится в отчете Росстата.

Среди медицинских товаров выросли цены:

  • на шприцы одноразовые – на 1,6%;
  • аппараты для измерения артериального давления – на 0,8%;
  • корригирующие очки – на 0,2%.

Вместе с тем подешевели:

  • термометры медицинские электронные – на 1,0%;
  • бинты – на 0,9%;
  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 0,5%;
  • вата отечественная – на 0,3%.

Лекарственные препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, стали дороже на 0,7%, в том числе:

  • корвалол – на 1,8%;
  • настойка пустырника – на 1,7%;
  • троксерутин, валокордин, валидол – на 1,6%;
  • флуоцинолона ацетонид – на 1,5%;
  • левомеколь, сульфацетамид, эссенциале форте Н, офтан катахром, ренни, аллохол, йод – на 0,5-1,3%.

Снизились цены на:

  • нимесулид – на 0,4%;
  • поливитамины с макро-и микроэлементами – на 0,3%;
  • поливитамины без минералов – на 0,2%;
  • алмагель – на 0,1%.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, снизились на 0,1%, в том числе:

  • амоксициллин с клавулановой кислотой – на 5,8%;
  • осельтамивир (номидес) – на 1,0%;
  • эналаприл – на 0,8%, винпоцетин, хлоргексидин – на 0,6%;
  • лоратадин, апиксабан (эликвис) – на 0,5%.

Одновременно подорожали:

  • ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 1,5%;
  • гипотиазид, индапамид, смекта, панкреатин, лоперамид, омепразол, глицин – на 0,4-0,8%.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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8 октября, 2021 | Просмотров: 54