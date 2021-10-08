Росстат сообщил о росте цен на лекарства в сентябре на 0,3%

В сентябре по сравнению с августом цены на лекарства, входящие в Перечень ЖНВЛП, снизились на 0,1%, а лекарства, не входящие в это перечень, стали дороже на 0,7%.

Индекс потребительских цен в России в сентябре по сравнению с августом составил 100,60%, по сравнению с декабрем 2020 года – 105,32%. При этом индекс потребительских цен на медикаменты в сентябре по сравнению с августом составил 100,32%, а по сравнению с декабрем 2020 года – 102,95%. Такая информация приводится в отчете Росстата.

Среди медицинских товаров выросли цены:

на шприцы одноразовые – на 1,6%;

аппараты для измерения артериального давления – на 0,8%;

корригирующие очки – на 0,2%.

Вместе с тем подешевели:

термометры медицинские электронные – на 1,0%;

бинты – на 0,9%;

термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 0,5%;

вата отечественная – на 0,3%.

Лекарственные препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, стали дороже на 0,7%, в том числе:

корвалол – на 1,8%;

настойка пустырника – на 1,7%;

троксерутин, валокордин, валидол – на 1,6%;

флуоцинолона ацетонид – на 1,5%;

левомеколь, сульфацетамид, эссенциале форте Н, офтан катахром, ренни, аллохол, йод – на 0,5-1,3%.

Снизились цены на:

нимесулид – на 0,4%;

поливитамины с макро-и микроэлементами – на 0,3%;

поливитамины без минералов – на 0,2%;

алмагель – на 0,1%.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, снизились на 0,1%, в том числе:

амоксициллин с клавулановой кислотой – на 5,8%;

осельтамивир (номидес) – на 1,0%;

эналаприл – на 0,8%, винпоцетин, хлоргексидин – на 0,6%;

лоратадин, апиксабан (эликвис) – на 0,5%.

Одновременно подорожали:

ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 1,5%;

гипотиазид, индапамид, смекта, панкреатин, лоперамид, омепразол, глицин – на 0,4-0,8%.

Елена Сидорова

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