Росстат сообщил о росте цен на лекарства в сентябре на 0,3%

В сентябре по сравнению с августом цены на лекарства, входящие в Перечень ЖНВЛП, снизились на 0,1%, а лекарства, не входящие в это перечень, стали дороже на 0,7%.
Индекс потребительских цен в России в сентябре по сравнению с августом составил 100,60%, по сравнению с декабрем 2020 года – 105,32%. При этом индекс потребительских цен на медикаменты в сентябре по сравнению с августом составил 100,32%, а по сравнению с декабрем 2020 года – 102,95%. Такая информация приводится в отчете Росстата.
Среди медицинских товаров выросли цены:
- на шприцы одноразовые – на 1,6%;
- аппараты для измерения артериального давления – на 0,8%;
- корригирующие очки – на 0,2%.
Вместе с тем подешевели:
- термометры медицинские электронные – на 1,0%;
- бинты – на 0,9%;
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 0,5%;
- вата отечественная – на 0,3%.
Лекарственные препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, стали дороже на 0,7%, в том числе:
- корвалол – на 1,8%;
- настойка пустырника – на 1,7%;
- троксерутин, валокордин, валидол – на 1,6%;
- флуоцинолона ацетонид – на 1,5%;
- левомеколь, сульфацетамид, эссенциале форте Н, офтан катахром, ренни, аллохол, йод – на 0,5-1,3%.
Снизились цены на:
- нимесулид – на 0,4%;
- поливитамины с макро-и микроэлементами – на 0,3%;
- поливитамины без минералов – на 0,2%;
- алмагель – на 0,1%.
Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, снизились на 0,1%, в том числе:
- амоксициллин с клавулановой кислотой – на 5,8%;
- осельтамивир (номидес) – на 1,0%;
- эналаприл – на 0,8%, винпоцетин, хлоргексидин – на 0,6%;
- лоратадин, апиксабан (эликвис) – на 0,5%.
Одновременно подорожали:
- ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 1,5%;
- гипотиазид, индапамид, смекта, панкреатин, лоперамид, омепразол, глицин – на 0,4-0,8%.
Елена Сидорова
pharmvestnik