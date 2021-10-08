Еще две страны Северной Европы приостановили введение вакцины Moderna молодым пациентам

Финляндия стала третьей страной Северной Европы, где приостановили введение вакцины Moderna против COVID-19 молодым людям и детям, пишет Reuters. Причиной стали опасения по поводу высокого риска миокардита после вакцинации. Директор Института здравоохранения Финляндии Мика Салминен заявил, что страна предложит родившимся после 1991 года мужчинам вакцину Pfizer.

«Исследование с участием Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании показало, что мужчины в возрасте до 30 лет, получавшие [вакцину] Moderna Spikevax, имели немного более высокий риск развития миокардита», — отметил он.

Вчера шведские и датские чиновники здравоохранения заявили, что приостанавливают использование вакцины Moderna у молодежи и детей, сославшись на то же исследование. При этом пока что оно не было опубликовано.

Финский институт заявил, что исследование будет опубликовано в течение пары недель, а собранные в ходе него предварительные данные были отправлены в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) для дальнейшей оценки.

В Норвегии также подтвердили, что рекомендуют мужчинам в возрасте до 30 лет делать выбор в пользу вакцины Pfizer.

В июле комитет по безопасности EMA пришел к выводу, что воспалительные заболевания сердца могут возникать в очень редких случаях после вакцинации Spikevax или вакциной Pfizer Comirnaty по большей части у молодых мужчин после второй дозы препараты.

Однако регулирующие органы США, ЕС и Всемирной организации здравоохранения заявили, что преимущества вакцин на основе технологии мРНК, которая лежит в основе препаратов Moderna и Pfizer от COVID-19, по-прежнему перевешивают риски.

В Moderna заявили, что компании известно о решениях шведских и датских регулирующих органов. Там отметили, что обычно пациенты переносят воспаление легко и быстро восстанавливаются после короткого лечения и отдыха. «Риск миокардита значительно увеличивается для тех, кто заразился COVID-19, и вакцинация лучший способ защиты от этого», — указали в компании.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса заявил журналистам, что Италия не планирует приостанавливать вакцинацию препаратом Moderna, и добавил, что европейские страны должны более тесно сотрудничать для улучшения координации по этому вопросу.

Николай Соколов

pharmvestnik