ФАС заявила о снижении предельных оптовых надбавок к ценам на лекарства в Москве на 3,7%

Предельные оптовые надбавки к ценам на жизненно важные лекарства в Москве с 1 ноября в среднем снизятся на 3,7%, а на препараты в ценовой группе от 100 до 500 руб. — на 5%.

ФАС согласовала проект новых оптовых надбавок, которые будут действовать на территории Москвы. Он предусматривает их снижение в среднем на 3,7%, в ценовой группе от 100 до 500 руб. на 5%. Это обусловлено изменением ценовых диапазонов лекарственных препаратов и другими факторами, сообщает ФАС. Соответствующее постановление Правительства Москвы вступит в силу 1 ноября 2021 года.

В прошлом году ФАС России разработала и утвердила методику, которая стала соответствовать новой редакции Закона об обращении лекарственных средств.

Эти документы привели к единообразию применение налога на добавленную стоимость (НДС) при расчете оптовых надбавок и ликвидировали гипотетическую возможность дискриминации организаций в зависимости от системы общего или упрощенного налогообложения.

Методика ФАС России вступила в силу с 1 марта 2021 года. После этого антимонопольная служба инициировала пересмотр во всех регионах предельных оптовых и розничных надбавок к фактическим ценам производителей на жизненно необходимые лекарства.

Надбавки устанавливаются для предотвращения неконтролируемых пиковых изменений цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП. ФАС отмечает, что до конца года размеры надбавок будут пересмотрены во всех регионах страны.

Фото: Екатерина Погонцева

Елена Сидорова

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